مسؤول عسكري إيراني: حققنا الاكتفاء الذاتي في تصنيع المنظومات الصاروخية

أكد العميد أبو الفضل سبهري مساعد قائد الدفاع الجوي الإيراني أن بلاده حققت الاكتفاء الذاتي في تصنيع المنظومات الصاروخية.

وفي تصريحات نقلتها وكالة إرنا الإيرانية قال سبهري: قوة الدفاع الجوي الإيرانية بلغت اليوم مرحلة الاكتفاء الذاتي في مجال إنتاج المنظومات الصاروخية".

وأوضح أن هذه القوة "استطاعت في ضوء الأجهزة والمعدات المنتجة محليا، أن تبلغ القوة الرادعة وتضمن الأمن في البلاد".

وقال: قوتنا العسكرية الدفاعية أصبحت في غنى تام عن الدول الأخرى، لتصنيع المنظومات الصاروخية في البلاد.

وتحدث سبهري عن ما أسماها "فترة الدفاع المقدس"؛ مشيرا إلى الحرب العراقية الإيرانية، مؤكدا أن "قوة الدفاع الجوي الإيرانية استطاعت، طوال فترة الحرب، من التحكم بالمنطقة وأمّنت ما يزيد عن مليوني رحلة جوية على مدى سنوات الحرب المفروضة"، حسب تعبيره..

وقال: "جهود وتضحيات القوات الباسلة المنتسبة الى الدفاع الجوي الإيراني، بدّدت كافة أحلام النظام البعثي البائد".

وأوضح أن "جميع العمليات التي نفذتها الوحدات المنتسبة الى الجيش طوال فترة الدفاع المقدس، جرت بدعم واستشراف شبكة القيادة لقوة الدفاع الجوي".

ولفت سبهري إلى أن العراق قد تلقى دعما لوجيستيا وحربيا وماليا، من ما يربو عن 42 دولة أثناء حربه على إيران، مستدركا: "لكن القوات المسلحة الإيرانية تمكنت بفضل الإيمان بالله والإرادة الراسخة من اجتياز الحرب مرفوعة الرأس وتأمين البلاد والرفاه للشعب الإيراني" على حد قوله.

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