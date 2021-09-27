البنتاغون يعلن نجاح اختبار صاروخ يفوق سرعة الصوت 5 مرات

قالت وزارة الدفاع الأمريكية (البنتاغون)، اليوم الاثنين، إنها اختبرت سلاحًا تفوق سرعته سرعة الصوت خمس مرات.

وأكد بيان صادر عن البنتاغون نشرته "رويترز"، أن هذا الاختبار هو أول اختبار ناجح لفئة السلاح منذ 2013، في الولايات المتحدة الأمريكية.

وأوضح البيان الصادر عن وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة، "داربا"، أن اختبار الطيران المجاني لمفهوم سلاح التنفس فوق الصوتي، أُجري الأسبوع الماضي.

وتنتقل الأسلحة التي تفوق سرعتها سرعة الصوت في الغلاف الجوي العلوي بسرعات تزيد عن خمسة أضعاف سرعة الصوت، أو نحو 6200 كيلومتر (3853 ميلاً) في الساعة.

وقالت وكالة مشاريع الأبحاث الدفاعية المتقدمة: "الصاروخ الذي بنته شركة ريثيون تكنولوجيز، أطلق من طائرة قبل ثوانٍ من بدء تشغيل محرك نورثروب جرومان، وهو محرك احتراق يفوق سرعة الصوت.

يشار إلى أن واشنطن كانت قد وقعت معاهدة التخلص من الصواريخ المتوسطة والقصيرة المدى مع الاتحاد السوفيتي عام 1987، لكنها أعلنت الانسحاب مستندة إلى انتهاكات مزعومة من قبل روسيا، التي لديها أيضا شكوك حول التزام الولايات المتحدة بالمعاهدة.

وتنصّ المعاهدة على اعتبار كل الصواريخ التي يتراوح مداها بين 500-5500 كم خارجة عن القانون، وبفضل ذلك تم تدمير جزء كبير من الإمكانيات النووية للولايات المتحدة.

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