خروج 19 عاملا من أصل 39 بعد حصار في منجم كندي تحت الأرض لمدة يومين

قالت شركة فالي البرازيلية للمناجم، اليوم الثلاثاء، إن 19 من موظفيها المحاصرين في منجم كندي، عادوا إلى السطح في وقت مبكر من صباح اليوم، والباقون في طريقهم.

وحسب بيان نشرته "رويترز"، قالت فالي: "من المتوقع أن يظهر الموظفون المتبقون على السطح في وقت لاحق من اليوم".

وقع الحادث في منجم النحاس والنيكل والمعادن الثمينة عندما تم إيقاف تشغيل سيارة تقل العمال.

وأمس الاثنين، قال عامل المنجم البرازيلي إن نحو 39 من عمال المناجم محاصرون تحت الأرض منذ يوم الأحد في منجم توتن في سودبيري بكندا.

وشركة فالي دي ريو دوسي، التي تملك شركة ميتسوي اليابانية 18% من رأس مالها، تعد أكبر شركة منجمية في البرازيل، وهي النسخة الثانية للشركة القديمة التي كانت تسمى إمبريسا دي إكونوميا ميستا.

وقد تأسست في عهد الرثيس جيتوليو فارجاس، واليوم تعتبر مؤسسة عامة ومفتوحة للمساهمة العامة، ومركز الشركة مدينة ريو دي جانيرو البرازيلية.

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