توجيه جديد للسيسي يخص إجراءات التقاضي

فحسب ما نشره السفير بسام راضي، المتحدث الرسمي باسم رئاسة الجمهورية، أكد الرئيس عبد الفتاح السيسي "تركيز جهود تطوير وميكنة منظومة المحاكم واجراءات التقاضي من أجل التسهيل على المواطنين وتحقيق أعلى درجات العدالة".

توجيهات السيسي جاءت خلال اجتماعه بوزير العدل المستشار عمر مروان، حيث تناول الاجتماع متابعة "تنفيذ القرارات الصادرة عن الاجتماع الأخير للمجلس الأعلى للهيئات القضائية، فضلًا عن جهود تطوير وزارة العدل وميكنة منظومة التقاضي على مستوى الجمهورية".

وأكد المتحدث باسم رئاسة الجمهورية أن وزير العدل عرض ما تم في إطار عملية التطوير، من "تعيين 6 مساعدين جدد في الوزارة لتطوير أداء القطاعات المتخصصة المختلفة، وهي قطاعات المحاكم، والإدارات القانونية، والإعلام ومجلسي النواب والشيوخ، والرعاية الصحية والاجتماعية، والتخطيط والتنمية الإدارية، والشهر العقاري والتوثيق".

كما استعرض وزير العدل حسب ما صرح به المتحدث باسم الرئاسة، أبرز ما تم بشأن تنفيذ القرارات الصادرة عن اجتماع المجلس الأعلى للهيئات القضائية في شهر يونيو/ حزيران الماضي، حيث أشار إلى "نقل 11 قاضية للعمل في النيابة العامة اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد الشهر القادم، فضلاً عما انتهى إليه المجلس الخاص للشؤون الإدارية بمجلس الدولة من تعيين عدد كبير من عضوات هيئة النيابة الإدارية وهيئة قضايا الدولة أيضاً اعتباراً من بداية العام القضائي الجديد بمجلس الدولة".

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