إلى النساء: 3 أعراض إذا ظهر أحدها مع الانتفاخ فهو دليل على وجود سرطان

أكد الدكتور روبي أوجله، الذي يعمل في هيئة الخدمات الصحية البريطانية، وجود 3 أعراض إذا ظهرت مع الانتفاخ لدى النساء فهي دليل على وجود سرطان من نوع ما.

وفي مقابلة مع موقع "إكسبريس يو كيه"، قال روبي إن الانتفاخ هو شكوى شائعة في القناة الهضمية، لكنه قد يكون علامة على شيء أكثر خطورة.

وحذر الدكتور روبي، الحاصل على لقب أفضل المؤلفين والأكثر مبيعًا في "صنداي تايمز"، من تجاهل وضعية الانتفاخ لدى السيدات على وجه الخصوص، مشددا على أنها يمكن أن تشير إلى أمر خطير.

وقال: "إن موضوع الانتفاخ هو موضوع مهم حقًا، وأعتقد أنه يبدو وكأنه موضوع تافه ولكن في كثير من الأحيان تكون بعض حالات الانتفاخ لا علاقة لها بالأمعاء، بل قد تكون لأسباب غير حميدة".

وعن الأعراض التي توضح حقيقة الانتفاخ، قال الدكتور روبي: "من المهم أيضًا البحث عن عدد من الأعراض التي تظهر جنبًا إلى جنب مع الانتفاخ، خاصة إذا كان جديدًا".

وعدّد الطبيب البريطاني 3 أعراض، هي:

1) فقدان الوزن

2) تغير الدورة الشهرية

3) مشاكل الجلد

ونصح بأن "أي شيء غير عادي يجب أن يكون شيئًا تناقشه مع طبيبك العام"، لافتا إلى وجود تحذيرات عامة من السرطانات النسائية.

وقال روبي: "لا أعتقد أن الكثير من الناس على دراية بالأنواع الخمسة المختلفة من السرطانات النسائية".

وفسر بقوله: "أعني أن معظم الناس قد سمعوا عن فحص عنق الرحم، ولكن ليس فحص أي شيء آخر"، مشيرا إلى أنه "في كثير من الحالات، يمكن أن يكون الانتفاخ أحد الأعراض المبكرة التي نريد التأكد منه".

وأوضح أن مجموعة الأشياء المختلفة التي يمكن أن تسبب كليهما متنوعة، لذا يقول: "أعتقد أن أهم شيء يجب أن يدركه الناس أن الانتفاخ ليس عرضًا بسيطًا".