الرئيس الإيراني يتحدث عن "الإدارة الذكية" بخصوص قيود كورونا في بلاده

كشف الرئيس الإيراني، إبراهيم رئيسي، ما وصفها بـ"الإدارة الذكية" بخصوص مواجهة كورونا في بلاده.

وحسب تصريحات نقلتها وكالة فارس الإيرانية قال رئيسي: يجب بذل الاهتمام بالإدارة الذكية في تنفيذ التعليمات الخاصة بمكافحة فيروس كورونا".

ودعا الرئيس الإيراني إلى ضرورة تطبيق تلك الإدارة بشكل تجريبي في إحدى المحافظات.

تصريحات رئيسي جاءت اليوم الخميس، خلال حضوره اجتماع رؤساء اللجان التخصصية التابعة للجنة الوطنية لمكافحة كورونا في إيران.

وشدد الرئيس الإيراني على ضرورة " الاهتمام الجاد بالأمور الصحية في جميع الأيام خاصة في المراسم المتعلقة بالعشر الأواخر من شهر صفر".

ووجه رئيسي بالإسراع في تطعيم "الطلبة الجامعيين وتلامذة المدارس"، قائلا: "التحصين العام للمواطنين من أجل رفع القيود المتعلقة بفيروس كورونا أمر ضروري".

وشدد كذلك على "تطعيم الكوادر الصحية والطبية بالجرعة الثالثة للقاح كورونا نظرا لتعرضهم لخطر الاصابة أكثر من غيرهم".

وانتهى الاجتماع إلى ضرورة طرح موضوع افتتاح الجامعات والمدارس بصورة تدريجية خلال اجتماع اللجنة الوطنية لمكافحة كورونا السبت القادم.

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