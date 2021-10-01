قيادي في "النهضة": من غير المقبول أن تبقى تونس دون سلطة تشريعية

أكد القيادي في حركة النهضة التونسية محمد القوماني أنه من غير المقبول أن تبقى البلاد بلا سلطة تشريعية كل هذا الوقت.

وفي تصريح لـ"سبوتنيك" اليوم الجمعة طالب القوماني، النائب في البرلمان التونسي المجمد، الرئيس قيس سعيد بتمكين النواب من استئناف عملهم في مجلس نواب الشعب بعد انتهاء العطلة البرلمانية.

وفي هذا الإطار طرح القوماني على الرئيس التونسي إما تمكين النواب أو العمل على حل البرلمان وغلقه نهائيا والدعوة إلى انتخابات سابقة لأوانها، إذا استحال عودة نشاطه.

وأشار القوماني إلى أنه جاء اليوم إلى البرلمان رفقة عدد من النواب بهدف استئناف عملهم بعد انتهاء العطلة البرلمانية لكن تم منعهم من دخوله، حيث يشهد محيط البرلمان منذ صباح اليوم الجمعة تعزيزات أمنية مكثفة، في حين رفع عدد من أنصار الرئيس قيس سعيد شعار "ارحل" في وجه النواب الذين قدموا للبرلمان في محاولة منهم لدخوله واستئناف عملهم بعد انتهاء العطلة البرلمانية اليوم.

حشود أمنية ومتظاهرين أمام البرلمان التونسي © Sputnik . Mariem Gdira

حشود أمنية ومتظاهرين أمام البرلمان التونسي © Sputnik . M.GDIRA 1 / 2 © Sputnik . Mariem Gdira حشود أمنية ومتظاهرين أمام البرلمان التونسي

واعتبر النائب المجمد أنه من غير المقبول أن تبقى تونس دون سلطة تشريعية ودون برلمان على حد تعبيره.

وكان عشرات النواب بمجلس نواب الشعب المعطلة أعماله قد عبروا في بيان لهم عن رفضهم للأمر الرئاسي عدد 117 لسنة 2021، كما دعوا في البيان ذاته البرلمان للانعقاد انطلاقا من اليوم الجمعة.

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