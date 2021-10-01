"النفط العراقية": إيراداتنا خلال سبتمبر الماضي تخطت الـ6.7 مليار دولار

كشفت وزارة النفط العراقية عن إيراداتها خلال شهر سبتمبر/ أيلول الماضي، مؤكدة أنها تخطت الـ6.7 مليار دولار.

وحسب بيان نشره موقع السومرية نيوز العراقي، قالت الوزارة: "إيرادات شهر أيلول الماضي، بلغت (6) مليارات و(711) مليوناً و (7 ) آلاف دولار".

وبخصوص عدد براميل النفط الخام التي تم تصديرها أوضح البيان أنها بلغت 92 مليوناً و422 الفاً و485 برميلاً، لافتة إلى أن معدل سعر البرميل الواحد بلغ 72.612 دولاراً.

يشار إلى أن شركة النفط الفرنسية "توتال" كانت قد أبرمت اتفاقا مع الحكومة العراقية خلال الشهر الماضي، لبناء أربعة مشاريع عملاقة للطاقة جنوبي البلاد بتكلفة تقدر بـ27 مليار دولار.

وبيّن وزير النفط العراقي، إحسان عبد الجبار، أن الشركة الفرنسية ستستثمر ما قيمته عشرة مليارات دولار في البنى التحتية، تليها دفعة ثانية بقيمة 17 مليار دولار.

وقالت "توتال" في بيان لها، إن قيمة مشاريعها الاستثمارية تبلغ عشرة مليارات دولار، دون ذكر أي مبالغ إضافية.

وكان بيان صادر عن المديرية العامة لشرطة الطاقة العراقية الإثنين الماضي، أكد أن قوة من فوج شرطة النفط السابع "الأنبار" ومركز شرطة نفط الأنبار وبعد استحصال الموافقات القضائية، تمكنت من مداهمة وكر في منطقة 5 كيلو في قضاء الرمادي يستخدم في تدوير وتهريب المشتقات النفطية".

وأوضح البيان أنه "تم ضبط صهريج وثلاث شاحنات أخرى مع خزانات حديدية سعة 36000 لتر عدد 6 محملة بالمنتوج النفطي، إضافة إلى عدد من المواد الأخرى التي تستخدم في تهريب النفط ومشتقاته".

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