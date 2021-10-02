إلى مرضى ارتفاع ضغط الدم.. حافظوا على "المشروب الأخضر".. 7 أيام

يمكن أن يمهد ارتفاع ضغط الدم الطريق لمشاكل خطيرة في القلب إذا تُرك دون علاج.

وحسب دراسة نشرتها مجلة "ريسيرش سكوير"، ونقلها موقع "إكسبريس يو كيه" فإن مشروبا مصنوعا من أوراق الخضار، يمكنه أن يخفض "بشكل ملحوظ" من ارتفاع ضغط الدم عند تناوله على مدى سبعة أيام.

وقد استهدفت الدراسة معرفة تأثير نوعين مختلفين من عصائر الخضروات عالية النترات على ضغط الدم لدى البالغين الأصحاء.

آليات الدراسة

ووفقا لما نشرته المجلة من تفاصيل عن آليات الدراسة، فقد تم اختيار 18 متطوعًا سليمًا بشكل عشوائي، لتلقي 115 مل من عصير الشمندر أو 250 مل من عصير الخضروات الورقية لمدة 7 أيام.

وبعدها تم جمع عينات الدم وقياس ضغطه في العيادة عند خط الأساس وفي نهاية كل استهلاك للعصير، وأُجري تقييم ضغط الدم اليومي في المنزل بعد ساعتين من تناول العصير.

ووجد الباحثون أن ضغط الدم الانبساطي في المنزل انخفض "بشكل ملحوظ" خلال تناول عصير الخضروات الورقية على مدار أسبوع.

وخلص الباحثون إلى أن "عصير الشمندر وعصير الخضار الورقي قد يقللان من ضغط الدم الانقباضي أو الانبساطي، لكن لم يكن هناك فرق ذو دلالة إحصائية بين العصيرين، على الرغم من أن هذه كانت مجرد دراسة تجريبية".

ماذا يعني ارتفاع الضغط

ويعني ارتفاع ضغط الدم أن قوة دفع الدم على جدران الشرايين مرتفعة باستمرار، وهو ما من شأنه أن يجبر قلبك على العمل بجدية أكبر لضخ الدم في جميع أنحاء الجسم، وهو ما يؤدي بدوره إلى زيادة خطر الإصابة بنوبة قلبية.