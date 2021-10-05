"النواب الليبي" يحيل مقترحا لدعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار إلى لجنته التشريعية

وافق مجلس النواب الليبي على إحالة مقترح لدعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار إلى لجنته التشريعية من أجل إعداد قانون له.

وحسب ما نشره المجلس عبر صفحته بموقع فيسبوك، أكد أن التصويت على مقترح دعم الأسرة الليبية بـ50 ألف دينار نال الأغلبية.

وأوضح أنه قرر إحالة المقترح الذي تقدم به عدد من النواب إلى اللجنة التشريعية، لإعداد مشروع قانون من أجل عرضه على المجلس وإقراره.

وفي سياق آخر قال عبد الله بليحق المتحدث باسم مجلس النواب، إن المجلس صوت اليوم كذلك على "إضافة مادة في قانون انتخاب مجلس النواب الذي أقرهُ البرلمان في جلسة أمس الإثنين تنص على إلزام السلطة التشريعية القادمة بضرورة إعادة توزيع المقاعد في كافة الدوائر الانتخابية".

وأوضح أن المادة أوجبت "مراعاة آخر تعداد سكاني والمساحة الجغرافية، لحفظ حقوق الدوائر الإنتخابية المُتظلمة من التوزيع الحالي للمقاعد".

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