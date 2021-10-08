أمير سعودي يرد على تغريدة لسفارة أمريكا في بلاده... ماذا قال؟

"هذه نتيجة رفع اسم الحوثي من قائمة الإرهاب".. هكذا رد الأمير السعودي سطام بن خالد آل سعود على تغريدة نشرتها السفارة الأمريكية في الرياض.

سطام عبر عن استنكاره لموقف السفارة الذي يدين قيام جماعة أنصار الله "الحوثيين"، باستهداف مطار أبها السعودي، ملمحا إلى ما وصفها بـ "ازدواجية المعايير".

وكانت السفارة الأمريكية في الرياض قد نشرت عبر حسابها بموقع التواصل الاجتماعي "تويتر" مدينة استهداف الحوثيين مطار أبها بـ السعودية

لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار #أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء. إننا ندين الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين. نرجو للمصابين الشفاء. يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة. pic.twitter.com/fse0WVumtz — U.S. Mission to KSA (@USAinKSA) October 7, 2021

وقالت: "لقد حاول الحوثيون مجددا استهداف مطار أبها، وأسفر هذا الهجوم عن إصابة 4 من المدنيين الأبرياء"، مؤكدة أنها تدين "الهجمات المشينة التي يشنها الحوثيون ضد المدنيين".

وطالبت السفارة الحوثيين بالتركيز على السلام قائلة: "يجب على الحوثي التركيز على السلام بدلاً من العنف، والعمل على إيجاد حل دبلوماسي تحت رعاية الأمم المتحدة".

لكن الأمير سطام بن خالد آل سعود رد عليهم مؤكدا أن هذه الاستهدافات التي يقوم بها الحوثيون تأتي "نتيجة رفع الحوثي من قائمة الإرهاب"، متسائلا: "أليس استهداف المدنيين أعمالا إرهابية؟ فبدل من معاقبة من يقوم بهذه الأفعال كانت النتيجة رفع اسمه من قائمة الإرهاب".

هذه نتيجة رفع الحوثي من قائمة الإرهاب, أليس استهداف المدنيين أعمال إرهابية فبدل من معاقبة من يقوم بهذه الأفعال كانت النتيجة رفع اسمه من قائمة الإرهاب, هل يعترف الحوثي بالسلام ؟ ألا يرفع شعار محاربة دول الجوار ويعلن ارتهانه لإيران هذه الأسئلة تكشف لنا ازدواجية المعايير لدى الغرب https://t.co/icHsIXEfmL — سطام بن خالد آل سعود (@sattam_al_saud) October 7, 2021

وفيما بدا أنه تندر على مطالبة السفارة للحوثيين بالتركيز على السلام، قال الأمير السعودي: "هل يعترف الحوثي بالسلام؟ ألا يرفع شعار محاربة دول الجوار ويعلن ارتهانه لإيران هذه الأسئلة تكشف لنا ازدواجية المعايير لدى الغرب".

وكان التحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية في اليمن أعلن مؤخرا عن اعتراضه طائرة مسيرة كانت مفخخة، تستهدف مطار أبها السعودي.

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