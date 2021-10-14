وزير الخارجية المصري يلتقي مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا

التقى وزير الخارجية المصري سامح شكري مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى سوريا غير بدرسون اليوم الخميس.

ووفقا لما نشره المتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية المصرية عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، التقى شكري وبيدرسون بعد ظهر اليوم الخميس.

وزير الخارجية #سامح_شكري يلتقي الآن مبعوث الأمم المتحدة الخاص إلى #سوريا جير بدرسون، ويؤكد على دعم #مصر لكافة المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية.@UNEnvoySyria pic.twitter.com/IkRsmb2OCr — Egypt MFA Spokesperson (@MfaEgypt) October 14, 2021

وتناول اللقاء مناقشة الوضع في سوريا، وأبعاده المختلفة، حيث أكد الوزير المصري أن بلاده تدعم مساعي التسوية السياسية للأزمة السورية.

وقال شكري: مصر تدعم كافة المساعي الرامية إلى إيجاد تسوية شاملة للأزمة السورية.

وكان وزير الخارجية المصرية سامح شكري، أكد مؤخرا أن هناك رؤية مشتركة بين القاهرة وموسكو فيما يخص أهمية استعادة استقرار سوريا ووحدة أراضيها، والقضاء على تهديد الإرهاب، وعودة دمشق إلى نطاقها العربي.

وأضاف شكري، في مداخلة تلفزيونية، أن روسيا لها وضع خاص في سوريا، لافتًا إلى وجود اهتمام بالوجود التركي على الأراضي السورية وأسلوب التعامل مع الإرهاب والمقاتلين الأجانب على أراضيها.

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