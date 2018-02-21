بعدسة "سبوتنيك"... ما وراء كواليس أولمبياد بيونغ تشانغ

انطلقت دورة الألعاب الأولمبية الشتوية لعام 2018 في مدينة بيونغ تشانغ في كوريا الجنوبية في 9 فبراير/ شباط.

سبوتنيك — ها هي الألعاب الأولمبية تدخل أسبوعها الثاني. وقد فاز بعض الرياضيين بميدالياتهم بالفعل، والبعض الآخر لم يتنافس بعد على الجوائز.

إليكم صور بعدسة فريق عمل الصحافيين في وكالة "سبوتنيك".