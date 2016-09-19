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10:07 12 مارس/ آذار 2018
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    "الانتخابات البرلمانية الروسية"... حزب "بوتين" يكتسح الجميع

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    • عمدة موسكو السابق يشارك فى الانتخابات البرلمانية
    • الانتخابات البرلمانية الروسية
    • تصويت الانتخابات البرلمانية الروسية
    • الانتخابات البرلمانية الروسية فى ألتاي
    • فرز الأصوات في الانتخابات البرلمانية في روسيا
    • بوتين يشارك فى الانتخابات البرلمانية الروسية
    • الانتخابات البرلمانية الروسية فى الخارج
    • اللجنة المركزية للانتخابات الروسية
    • الانتخابات الروسية
    • مراقبون أجانب في الانتخابات البرلمانية الروسية
    • الانتخابات الروسية
    • الانتخابات الروسية
    • الانتخابات البرلمانية في روسيا
    • الانتخابات البرلمانية في روسيا
    © REUTERS/ Sergei Karpukhin
    عمدة موسكو السابق يشارك فى الانتخابات البرلمانية

    أظهرت النتائج الأولية للانتخابات البرلمانية الروسية، التي جرت، أمس الأحد، في البلاد وبعثاتها الخارجية، تصدر حزب "روسيا الموحدة" الحاكم الذي أسسه الرئيس فلاديمير بوتين ويتزعمه رئيس الوزراء دميتري ميدفيديف حاليا، وذلك بعد فرز 95 بالمائة من أصوات الناخبين.

    وبحسب هذه النتائج، التي أعلنتها اللجنة المركزية للانتخابات، صباح اليوم الاثنين، حصل حزب "روسيا الموحدة" على 54.19 من الأصوات في انتخابات مجلس النواب (الدوما) الذي تبلغ مدة صلاحياته خمس سنوات. وجاء الحزب الشيوعي الروسي ثانيا بنسبة 13.43%، يليه الحزب الليبرال الديمقراطي (13.25%)، وحزب "روسيا العادلة" (6.18%).

    وتتجاوز هذه الأحزاب الأربعة التي كانت ممثلة أيضا في مجلس النواب الاتحادي السابق (2011 — 2016)، عتبة دخول المجلس الجديد التي تم خفضها إلى 5% من أصوات الناخبين من 7% في انتخابات العام 2011. فيما لم تتمكن الأحزاب الـ10 الأخرى التي شاركت في الانتخابات البرلمانية الحالية، الحاجز المذكور.

    وبحسب نتائج الانتخابات ستتقاسم أحزاب "روسيا الموحدة" و"الشيوعي الروسي" و"الليبرالي الديمقراطي" و"روسيا العادلة" بينها نصف مقاعد النواب البالغ عددها 225، بموجب النظام الانتخابي المختلط، الذي جرى اعتماده هذه المرة. فيما ستكون بقية المقاعد في مجلس الدوما البالغ عدد نوابه الإجمالي 450 نائبا، من نصيب الأشخاص الحزبيين والمستقلين الذين خاضوا الصراع الانتخابي بصورة فردية في الدوائر الانتخابية الفردية الإقليمية الـ225.

    انظر أيضا:

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    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا اليوم, الانتخابات البرلمانبة, روسيا
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