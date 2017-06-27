سوريا...الحرب والسلم

قام مصورون من مختلف أنحاء العالم، بتجسيد المعاناة والدمار الذي لحق بالمدن السورية.

صور الدمار والخراب، زينتها عودة السكان إلى أحيائهم والأطفال إلى ملاعبهم المحررة، لتبصر بصيص أمل بعودة الحياة إلى المدن السورية.