انظر فوق...أجمل صور مسابقة "درون إستغرام"

حلقت طائرة "سو-24" لأول مرة قبل خمسين عاما. ولأكثر من عقدين من الإنتاج، كانت هذه الطائرة -الأسرع من الصوت- ضمن طائرات الهجوم الجوي التي لعبت دورا مهما في الطيران السوفيتي ومن ثم في الطيران الروسي. وتبقى طائرات "سو-24"، وطائرات "سوخوي" بعد التعديلات الجديدة، في الخدمة.