روسيا...المنزل الذكي في المستقبل

في بداية القرن الـ 21، انتشر التوجه الهندسي "فابلاب" (مختصر لمختبر تصنيع، fabrication laboratory) في أنحاء دول العالم.

وتهدف مثل هذه الورش (أو معامل الاختبار) التوضيح للناس كيفية استخدام التكنولوجيا الرقمية "في صنع أي شيء من لاشيء"، من أجل تحسين جودة الحياة.

بفضل معامل "فابلاب" يمكنك استخدام أي مادة تقريبا، من الخشب الرقائقي إلى المعادن والبلاستيك، وتكنولوجيات مختلفة.

تأسس أول "فابلاب" في روسيا في الجامعة الوطنية للعلوم والتكنولوجيا "ميسيس". والآن، يوجد لدى الجامعة برنامج ماجستير في التصنيع الرقمي.

هذا معرض الصور، من قبل نوست ميسيس، يقدم لمحة عن بعض من مشاريع المختبر التي يمكن أن تصبح جزءا من منزل المستقبل.

ونقدّم لكم نبذة مصورة لمشاريع المعمل "فابلاب" التي قد تصبح جزءاً من منزل المستقبل.