ها هي القوة البحرية الروسية

شاركت سفن حربية من أسطول المحيط الهادئ الروسي، وأسطول البحر الأسود، وأسطول بحر البلطيق، بالإضافة إلى سفن أسطول بحر قزوين، في عرض عسكري بحري، يوم أمس 30 يوليو/ تموز، احتفالاً بيوم البحرية الروسية.