في عامها التاسع، المسابقة — التي يديرها "المرصد الملكي غرينتش" بالتعاون مع "إنسايت إنفيستمنت" و "بي بي سي سكاي آت نايت ماغازين" (the Royal Observatory Greenwich in association with Insight Investment and BBC Sky At Night Magazine) — تلقت ما يقرب من 4000 مداخلة من المصورين من 91 دولة.

سيتم الإعلان عن الفائزين، في 14 سبتمبر/ أيلول 2017، في "المرصد الملكي غرينتش".

وإليكم بعض من أعمال المصورين المذهلة، التي أدرجت على القائمة القصيرة للمسابقة النهائية…