"السناجب الطائرة" الروسية تسجل رقما قياسيا

سجلت الروسيات رقما قياسيا في فئة القفز التشكيلي بالمظلات والزي المجنح بين النساء.
وإلكم صور "السناجب الروسية"…
زي الجناح (أو السنجاب الطائر) - رياضة الطيران في الهواء باستخدام الزي، الذي يضيف إلى يزيد جسم الإنسان لزيادة قوة الرفع أثناء الهبوط. ويرتدي الرياضيون زيا خاصا بالمظلة للقفز من الطائرة ارتفاع معين.
سجلت الروسيات رقما قياسيا في فئة القفز التشكيلي بالمظلات والزي المجنح بين النساء.
وإلكم صور "السناجب الروسية"…
تحتفل القوات المظلية الروسية اليوم بعيد ميلادها السابع والثمانين.
من الأقمار العملاقة والنجوم الساقطة إلى السديمات الغازية المذهلة، التقط مصورون من جميع أنحاء العالم بعض الظواهر الفلكية الأكثر أسراً للأنفاس لهذا العام، ليدخلوا بذلك في منافسة للحصول على جائزة "المصور الفلكي لعام 2017".
تشهد الألعاب العسكرية الدولية تطورا هاما من خلال مشاركة دول جديدة انضمت أخيرا، ومن بينها بنغلاديش، إسرائيل، لاوس، المغرب، سوريا، تايلندا، أوزبكستان، بالإضافة إلى دول أفريقية منها أوغندا وجنوب أفريقيا.
إليكم صور "سبوتنيك" لأفضل رياضيي المنتخب الروسي بمختلف أنواع السباحة في بطولة العالم لعام 2017 الجارية في بودابست.
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