"السناجب الطائرة" الروسية تسجل رقما قياسيا

تشهد الألعاب العسكرية الدولية تطورا هاما من خلال مشاركة دول جديدة انضمت أخيرا، ومن بينها بنغلاديش، إسرائيل، لاوس، المغرب، سوريا، تايلندا، أوزبكستان، بالإضافة إلى دول أفريقية منها أوغندا وجنوب أفريقيا.