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15:12 13 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
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    صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    الأخبار

    كل الأخبار
    كل الأخبار
    كل الأخبار
    • سكان برشلونة في انتظار إعلان البرلمان نتائج الاستفتاء حول استقلال كتالونيا
    • آثار حرائق كاليفورنيا، الولايات المتحدة الأمريكية 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • رفع وتثبيت القوس الخاص بممر السيرات فوق أعمدة جسر القرم في شبه جزيرة القرم، روسيا
    • جمع التوت البري في مؤسسة بوليسكيي جورافيني في حي بينسك في بريتسكايا أوبلاست، بيلاروسيا
    • اشتباك المتظاهرين مع الشرطة خلال الاحتجاجات في يوم كولومبو في سانتياغو، تشيلي 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • المشاركون في سباق ريد بول تريك سترايك للدراجات النارية في بوم جارديم دا سيرا، البرازيل أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • فتيات تلتقطن صور على خلفية خريف ذهبي بالحديقة العامة كالومينسكي في جنوب موسكو
    • وصول دب قطبي إلى ياكوتيا إلى مركز لاستنساخ الحيوانات النادرة في حديقة موسكو للحيوانات
    • فتاة تتفقد بندقية في معرض الأسلحة والسلامة في كييف بأوكرانيا
    • مسيرة الزومبي في باريس، فرنسا 7 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • إطفاء حريق في محل تجاري لأدوات البناء سخودنيك في حي ستروغينو بموسكو
    • المشاركات في حفل لشرطة العاصمة، بمناسبة يوم أفراد الداخلية الروسية
    • تفاعل المواطنين لدى مشاهدتهم لجلسة البرلمان الكتالوني على شاشة عملاقة أثناء مسيرة مؤيدة للاستقلال فى برشلونة، إسبانيا، 10 أكتوبر/ تشرين الأول2017
    • مهرجان حصاد المحاصيل في خاباروفسك، روسيا
    • طائرة بدون طيار تلتقط صورة لاسم لينين على أشجار في غابة بالقرب من مقاطعة إيفانوفو، بيلاروسيا 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017. وذلك بمناسبة الذكرى الـ 100 لمولد مؤسس الاتحاد السوفيتي فلاديمير لينين
    • الرئيس التركي رجب طيب أردوغان وزوجته أمينة والرئيس الأوكراني بيوتر بوروشينكو وزوجته مارينا خلال زيارتهما إلى كييف، أوكرانيا
    • عارضة أزياء تلتقط صورة سيلفي وراء الكواليس، خلال عرض أسبوع الموضة في ألماتي، كازاخستان 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • طائرة خلال عملية اطفاء الحرائق المندلعة في أورانج بكاليفورنيا، الولايات المتحدة 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • أحد مشاركي مهرجان يوم الشعوب الأصلية في نيويورك، الولايات المتحدة 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • متظاهرون خلال الاحتجاجات والإضراب العامل في باريس، فرنسا
    • راقصات كاباريه فرنسيكريزي هورس (Crazy Horse) في باريس خلال الأداء الأولي في سنغافورة 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • شخصان يرقصان في حديقة هوایان، الصين 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • مباراة ودية بين روسيا وإيران
    • إطلاق صاروخ حامل للقمر الصناعي H-2A، اليابان 10 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • لاجئو الروهينغا ينتظرون تلقي المساعدات الإنسانية في مخيم للاجئين في كوكس بازار، بنغلادش 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • رجلان يرتديان قناعا رئيس الوزراء السابق سيلفيو برلوسكوني وماتيو رينزي، وذلك خلال احتجاجات أمام قصر مونتيسيتوري الحكومي في روما، إيطاليا 11 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • مصارعة الثيران في مدريد، إسبانيا 8 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • مسابقة كمال الأجسام للنساء في طوكيو، اليابان 9 أكتوبر/ تشرين الأول 2017
    • مسابقة رياضية لسيارات الشرطة الروسية بمناسبة يوم أفراد الداخلية الروسية
    © Sputnik. Javier Luengo
    سكان برشلونة في انتظار إعلان البرلمان نتائج الاستفتاء حول استقلال كتالونيا

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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