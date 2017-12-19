أغنى المشاهير الأمريكيين وفق "فوربس" لعام 2017

وفقا للمجلة، يوجد على حساب سبيلبرغ 3.6 مليار دولار، بينما أوبرا وينفري — 2.8 مليار دولار.
وفي قائمة العشرة من المشاهير الأثرياء الذين بلغت ثروتهم الإجمالية 18 مليار دولار، بزيادة 7.8% عن العام السابق: مايكل جوردان (1.4 مليار دولار)، وديفيد كوبرفيلد (875 مليون دولار)، ومغني الراب "Diddy" (820 مليون دولار) و "Jay-Z" (810 ملايين دولار) والدكتور "Dr. Dre"(740 مليون دولار)
ويختم قائمة العشرة الأوائل — مؤلف روايات "البوليسيات" جيمس باترسون بثروة من 730 مليون دولار.
كل التعليقات
إظهار التعليقات الجديدة (0)