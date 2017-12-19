أغنى المشاهير الأمريكيين وفق "فوربس" لعام 2017

أصبح جورج لوكاس، الذي تقدر ثروته بـ 5.5 مليار دولار، أغنى المشاهير لعام 2017، وفقا لمجلة "فوربس"، كما تضم المراكز الثلاثة الأولى المخرج ستيفن سبيلبرغ ومقدمة البرامج التلفزيونية، وفي السنوات الأخيرة صاحبة القناة التي تحمل اسمه أوبرا وينفري.

وفقا للمجلة، يوجد على حساب سبيلبرغ 3.6 مليار دولار، بينما أوبرا وينفري — 2.8 مليار دولار.

وفي قائمة العشرة من المشاهير الأثرياء الذين بلغت ثروتهم الإجمالية 18 مليار دولار، بزيادة 7.8% عن العام السابق: مايكل جوردان (1.4 مليار دولار)، وديفيد كوبرفيلد (875 مليون دولار)، ومغني الراب "Diddy" (820 مليون دولار) و "Jay-Z" (810 ملايين دولار) والدكتور "Dr. Dre"(740 مليون دولار)

ويختم قائمة العشرة الأوائل — مؤلف روايات "البوليسيات" جيمس باترسون بثروة من 730 مليون دولار.