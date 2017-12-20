الفائزون بجوائز "أفضل مصور رحالة لعام 2017"

تم الكشف عن الفائزين بجائزة "أفضل مصور رحالة لعام 2017"، والمسابقة - الآن في عامها الـ15 ولديها مجموعة رائعة ومتنوعة من الصور وقصص السفر الفوتوغرافية لاحتفالات الإنسانية، والمناظر الطبيعية والبيئة والحياة البرية.

تم تقديم أكثر من 20 ألف صورة من قبل المصورين من 129 دولة، وحصل الوافدون من 24 دولة على جوائز — وكان ذلك بمثابة اكتساح نظيف للولايات المتحدة في فئة "المصور الرحالة اليافع لعام 2017"، حيث حاز الشباب الأمريكان على مرتبة الشرف في جميع الفئات الثلاث.