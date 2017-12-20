الفائزون بجوائز "أفضل مصور رحالة لعام 2017"

تم تقديم أكثر من 20 ألف صورة من قبل المصورين من 129 دولة، وحصل الوافدون من 24 دولة على جوائز — وكان ذلك بمثابة اكتساح نظيف للولايات المتحدة في فئة "المصور الرحالة اليافع لعام 2017"، حيث حاز الشباب الأمريكان على مرتبة الشرف في جميع الفئات الثلاث.
تم الكشف عن الفائزين بجائزة "أفضل مصور رحالة لعام 2017"، والمسابقة - الآن في عامها الـ15 ولديها مجموعة رائعة ومتنوعة من الصور وقصص السفر الفوتوغرافية لاحتفالات الإنسانية، والمناظر الطبيعية والبيئة والحياة البرية.
تم تقديم أكثر من 20 ألف صورة من قبل المصورين من 129 دولة، وحصل الوافدون من 24 دولة على جوائز — وكان ذلك بمثابة اكتساح نظيف للولايات المتحدة في فئة "المصور الرحالة اليافع لعام 2017"، حيث حاز الشباب الأمريكان على مرتبة الشرف في جميع الفئات الثلاث.
أصبح جورج لوكاس، الذي تقدر ثروته بـ 5.5 مليار دولار، أغنى المشاهير لعام 2017، وفقا لمجلة "فوربس"، كما تضم المراكز الثلاثة الأولى المخرج ستيفن سبيلبرغ ومقدمة البرامج التلفزيونية، وفي السنوات الأخيرة صاحبة القناة التي تحمل اسمه أوبرا وينفري.
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دخلت في هذه المسابقة "جائزة مصور العام في ناشيونال جيوغرافيك للطبيعة 2017" (2017 National Geographic Nature Photographer of the Year) أكثر من 11 ألف صورة.
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