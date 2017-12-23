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17:20 23 ديسمبر/ كانون الأول 2017
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    أهم حفلات زفاف عام 2017

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    • المغنية الروسية آلا بوغاتشيوفا ومقدم البرامج التلفزيون مكسيم غالكين
    • لاعب كرة القدم الأرجنتيني ليونيل ميسي وزوجته أنتونيللا روكوتسو
    • لاعبة كرة التنس الأمريكية سيرينا ويليامز وأليكسيس أوهانيان
    • لاعب الهوكي الروسيألكسندر أوفيتشكين والممثلة أناستاسيا شوبسكايا
    • بيبا ميدلتون (شقيقة كيت ميدلتون دوقة كامبريدج) وجيمس ماثيوس
    • عارضة الأزياء ميراندا كير والمدير العام لـ Snapchat إفان شبيغل
    • الممثل توماس سادوسكي وأماندا سيفريد
    • الممثل مايكل فاسبندر وأالممثلة ليسيا فيكاندير
    • المنتجة يانا رودكوفسكايا والرياضي (التزلج على الجليد) يفغيني بليوشينكو
    • الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك شتراوس-كان وزوجته مريام الأوفير
    • جان لوكا باسي دي بريموسولو والممثلة جيسيكا تشيستين
    • المغنية الروسية نيوشا وزوجها كبير مستشاري رئيس الاتحاد الدولي للرياضة الطلابية إيغور سيفوف
    • الممثلان جيسون موموا وليزا بونيت
    © Sputnik. Ekaterina Chesnokova
    المغنية الروسية آلا بوغاتشيوفا ومقدم البرامج التلفزيون مكسيم غالكين

    كان العام الجاري مليئا بحفلات الزفاف، فقد تزوجت بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون. كما عقد قرانهما الممثلان المشهوران مايكل فاسبندر وأليسيا فيكاندير. وتزوج الممثلان غاري اولدمان وشون بين للمرة الخامسة.

    كما عقد قرانه هذا العام الموسيقي الأسطوري ستيفي وندر. وتزوجت المغنية أديل. وشهد العالم أجمع حفل زفاف ليونيل ميسي وصديقة الطفولة انطونيلا ركوزي، بالإضافة إلى لاعبة التنس سيرينا وليامز ورجل الأعمال الأمريكي الكسيس أوهانيان.

    أما من السياسيين فقد تزوج العام الجاري الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس.

    شقيقة الدوقة والمليونير

    ميسي و زوجته أنتونيلا في حفل زفافهما
    © REUTERS/ Marcos Brindicci
    بالفيديو...حفل زفاف ليونيل ميسي
    كان حفل زفاف بيبا ميدلتون، الشقيقة الصغرى لدوقة كامبريدج، والمليونير جيمس ماثيوز، حفل العام في بريطانيا.

    ويبلغ جيمس ماثيوز 41 عاما من العمر. ويترأس شركة الاستثمار "ايدن روك كابيتال مانجمنت غروب" ويعتبر أحد مؤسسيها في عام 2001. وقد ولد في أسرة غنية، إذ يملك والده فندقا عصريا في جزيرة سانت بارث.

    والتقى جيمس وبيبا (الاسم الكامل — فيليبا شارلوت ميدلتون) لأول مرة منذ بضع سنوات. وكتبت صحيفة "ذا صن" إنهما كانا يلتقيان لفترة من الوقت في عام 2012، لكنهما انفصلا. وبعد فترة من الزمن التقيا مرة أخرى وانتقلا للعيش معا. وعرض جيمس الزواج على بيبا في تموز/يوليو من عام 2016.

    نجوم الرياضية

    وتزوج نجم كرة القدم ليونيل ميسي، البالغ من العمر 30 عاما، من صديقة الطفولة انطونيلا ركوزي. وقد بدأت علاقة ميسي وصديقته في النصف الثاني من الـ2000. ولديهما الآن طفلان.

    وأقيم حفل الزفاف في الأرجنتين بحضور 250 ضيفا، بينهم زملاؤه في نادي "برشلونة" الإسباني.

    وتزوجت بطلة العالم السابق في التنس سيرينا وليامز من رجل الأعمال الأمريكي الكسيس أوهانيان في تشرين الثاني/نوفمبر. وحضر حفل زفافها كل من المغنية بيونسي وكيلي رولاند والممثلة إيفا لونغوريا مع زوجها خوسيه باستون ولاعبة التنس كارولين فوزنياكي وحبيبها لاعب كرة السلة ديفيد لي وغيرهم من الشخصيات المعروفة.

    وأعلن أوهانيان ووليامز خطوبتهما في كانون الأول/ديسمبر من العام الماضي. وانجبا طلفة في أيلول/سبتمبر من العام الجاري.

    المحاولة الخامسة

    الأمير هاري يعلن خطبته على الممثلة ميغان ماركل
    © AFP 2017/ Jewel Samad
    الكشف عن أول صور لتصميم فستان زفاف ميغان ماركل
    في العام الجاري، تزوج للمرة الخامسة الممثل شون بين، البالغ من العمر 58 عاما، والمعروف من خلال أدواره في أفلام "لعبة العروش" و"سيد الخواتم". وقد وقع اختيار الممثل هذه المرة على أشلي مور، التي كانت تعمل مربية.

    ومن المثير للاهتمام، أن الممثل قال قبل اللقاء بمور إنه لا ينوي الزواج مرة أخرى بعد الطلاق الرابع، لكنه اعترف في وقت لاحق أنه لم يعتقد إمكانية لقائه بإمرأة مذهلة.

    حفلات الزفاف السرية

    لا يسعى كل المشاهير إلى نشر أخبار زواجهم. فقد تزوج عدد من النجوم العام الجاري سرا بسبب عدم الرغبة في ملاحقة المصورين لهم.

    وهكذا، فقد احتفل بالزواج سرا في تشرين الأول/اكتوبر مايكل فاسبندر وأليسيا فيكاندر. وكانت الممثلان قد تعرفا خلال تصوير فيلم "الضوء في المحيط".

    كما فضل الممثل غاري أولدمان، الذي تزوج هذا العام للمرة الخامسة، إبقاء الأمر سرا. ووقع اختيار الممثل على المخرجة والكاتبة جيزيل شميدت.

    واحتفلت بزفافها المغنية البريطانية أديل مع رجل الأعمال سيمون كونيكي، والد طفلها، وكان حفل الزفاف سرا وأقيم في منزل المغنية في لوس انجلس.

    وقرر المغني الأمريكي الأسطوري ستيفي وندر الإبقاء على زواجه سرا. وتزوج للمرة الثالثة من عارضة الأزياء توميكا روبن براسي.

    السياسي المفضوح

    وتزوج الرئيس السابق لصندوق النقد الدولي دومينيك ستراوس، البالغ من العمر 68 عاما، الذي اعتزل السياسة بعد العديد من الفضائح الجنسية، تزوج المغربية مريم العوفير، البالغة من العمر 49 عاما، وكانت تدرس تقنيات الوسائط المتعددة في فرنسا وهي حاليا رئيسة وكالتها الخاصة.

    الكلمات الدلالية:
    حفل زفاف, زواج
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