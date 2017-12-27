أفضل صور الفضاء لعام 2017

كان العام الجاري مليئا بحفلات الزفاف، فقد تزوجت بيبا ميدلتون، شقيقة دوقة كامبريدج كيت ميدلتون. كما عقد قرانهما الممثلان المشهوران مايكل فاسبندر وأليسيا فيكاندير. وتزوج الممثلان غاري اولدمان وشون بين للمرة الخامسة.