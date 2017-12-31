دول لا تحتفل برأس السنة يوم 1 يناير

إليكم قائمة بالدول التي لا تحتفل برأس السنة يوم 1 يناير/ كانون الثاني.

"سبوتنيك" — وتدخل قائمة البلدان التي لا تحتفل برأس السنة الجديدة في الأول من يناير/ كانون الثاني: الصين، وفيتنام، وإيران، والسعودية، وغيرها.