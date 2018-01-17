مترو موسكو...فن العمارة المخفية تحت الأرض

تم إدراج ثلاث محطات من مترو أنفاق العاصمة الروسية ضمن لائحة المعالم المعمارية الوطنية، فدعونا نلقي نظرة على بعض من "الأماكن الأكثر إثارة للناس".

تم إدراج ثلاث محطات من خط مترو موسكو — بيلوروسكايا، وكييفسكايا وكومسومولسكايا — في سجل الدولة الموحد لمواقع التراث الثقافي، الموقع الرسمي لبلدية موسكو في 16 يناير/ كانون الثاني.

كل محطة تحكي قصة عن ثقافة وحياة الشعب السوفيتي، ولها تصميم خاص بها، وهو عنصر مهم من تراث المدينة.

عندما تم بناء محطة كييفسكايا، قدّم 40 مصمما مشاريعهم في مسابقة مفتوحة. وفاز في المسابقة فريق من كييف بقيادة البروفيسور يفغيني كاتونين، وتصميمها اللذي يعبر عن الاحتفال بالذكرى الـ 300 لتأسيس الصداقة بين روسيا وأوكرانيا. وافتتحت المحطة عام 1954.

تم تطوير المشروع من الجناح الأرضي ومنصة تحت الأرض من محطة بيلوروسكايا من قبل المهندسين المعماريين إيفان تارانوف و ناديجدا بيكوفا. وكان الموضوع الرئيسي للتصميم هو اقتصاد وثقافة الشعب البيلاروسي. تم افتتاح المحطة للركاب في عام 1952، وهي تقع على بعد 42 مترا تحت سطح الأرض.

وقد بنيت محطة كومسومولسكايا من قبل المهندس المعماري أليكسي شوسيف في عام 1952. وقد تم تزيينها من الداخل بالنقوش الأساسية، وموضوع المحطة كان العسكرية من قبل النحات السوفيتي غيورغي موتوفيلوف.