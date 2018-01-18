خمسة وسبعون عاما على كسر حصار لينينغراد

يصادف اليوم ذكرى كسر حصار لينينغراد في عملية عسكرية "إسكرا" في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943.

"سبوتنيك" — وكان كسر الحصار نقطة تحول في "معركة لينينغراد"، التي أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط فرضية اقتحام لينينغراد من قبل القوات الألمانية النازية.

تم ترتيب إمدادات المدينة في وقت قصير، على الرغم من أن عرض الممر الذي يربطها بالبلاد كان 8-11 كيلومترا فقط. ولكن، لم يتم رفع الحصار بشكل كامل إلا بعد عام واحد.

وبحلول 18 يناير/ كانون الثاني من عام 1943، من بين ما يقرب من 3 ملايين نسمة (سجل قبل الحرب)، لم يبق في المدينة سوى 800 ألف شخص.

وفقا لمصادر مختلفة، أدى الحصار إلى مصرع من 600 ألف إلى 1.5 مليون شخص.

وذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى كسر حصار لينينغراد.