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14:47 18 يناير/ كانون الثاني 2018
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    خمسة وسبعون عاما على كسر حصار لينينغراد

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    • بطاريا المدافع المضادة للطائرات بالقرب من كاتدرائية القديس إسحاق، تعكس الغارة الليلية على الطيران الألماني
    • امرأة تجر زوجها الذي أصبح هزيلا جراء مجاعة لينينغراد، خلال حصار المدينة
    • ركام المنازل بعد الصقف في شارع بيساتيليا، لينينغراد
    • نيفسكي بروسبيكت بعد القصف المدفعي الألماني النازي، لينينغراد
    • سكان مدينة لينينغراد المحاصرة في حي نيفسكي بروسبيكت. وفقا لمعطيات مختلفة، قضى الحصار على 600 ألف إلى 1,5 مليون شخص.
    • تلاميذ المدارس يجمعون الرشاشات في مصنع لينوتيب قبل توجهها إلى البجهات القتالية ضد ألمانيا النازية
    • دوروغا جيزني (طريق الحياة) - الطريق الوحيد الذي يمر عبر بحيرة لادوجسكوي، والذي كان يصل مدينة لينينغراد المحاصرة بباقي أجزاء البلاد في فيترة 12 سبتمبر/ أيلول 1941 إلى مارس/ آذار 1943، خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • سكان مدينة لينينغراد المحاصرة يخرجون من منازلهم بعد إطلاق صافرات إنذار
    • لافتة مكتوب عليها الموت لقتلة الأطفال! على منزل مدمر في لينينغراد
    • جنود الدفاع الجوي في الصباح الباكر في شارع نيفسكي بروسبيكت، خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • سكان لينينغراد المحاصرين يقفون في طابور للحصول على الماء
    • ممرضة تسرع لإسعاف جريح، لينينغراد
    • حماة لينينغراد خلال الحصار، خلال فترة الحرب الوطنية العظمة (1941-1945)
    • حواجز مضادة للدبابات في مدينة لينينغراد المحاصرة، أكتوبر/ تشرين الأول 1941
    • إجلاء المدنيين من مدينة لينينغراد خلال الحرب الوطنية العظمى (1941-1945)
    • قاذفات المجموعة الـ 14 من قوات الدفاع الجوي التابعة لجبهة فولخوفسكي لدى كسر حصار لينينغراد، خلال فترة الحرب الوطنية العظمة (1941-1945)
    • لقاء المحاربين من جبهتي القتال: جبهة لينينغرادسكي وجبهة فولخوفسكي، 18 يناير/ كانون الثاني 1943
    • فتيات يقرأن منشورات ملصقة على جدار منزل، أكتوبر/ تشرين الأول 1941
    © Sputnik. Boris Kudoyarov
    بطاريا المدافع المضادة للطائرات بالقرب من كاتدرائية "القديس إسحاق"، تعكس الغارة الليلية على الطيران الألماني

    يصادف اليوم ذكرى كسر حصار لينينغراد في عملية عسكرية "إسكرا" في 18 يناير/ كانون الثاني عام 1943.

    "سبوتنيك" — وكان كسر الحصار نقطة تحول في "معركة لينينغراد"، التي أدت في نهاية المطاف إلى إسقاط فرضية اقتحام لينينغراد من قبل القوات الألمانية النازية.

    تم ترتيب إمدادات المدينة في وقت قصير، على الرغم من أن عرض الممر الذي يربطها بالبلاد كان 8-11 كيلومترا فقط. ولكن، لم يتم رفع الحصار بشكل كامل إلا بعد عام واحد.

    وبحلول 18 يناير/ كانون الثاني من عام 1943، من بين ما يقرب من 3 ملايين نسمة (سجل قبل الحرب)، لم يبق في المدينة سوى 800 ألف شخص.

     وفقا لمصادر مختلفة، أدى الحصار إلى مصرع من 600 ألف إلى 1.5 مليون شخص.

    وذكر أن الرئيس فلاديمير بوتين سيتوجه إلى سان بطرسبورغ للمشاركة في فعاليات إحياء ذكرى كسر حصار لينينغراد.

    الكلمات الدلالية:
    حياة روسيا, أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, حصار لينينغراد, لينينغراد, روسيا الاتحادية, الاتحاد السوفيتي, روسيا
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