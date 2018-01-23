روسيا... طبيعة مذهلة في "أرض البراكين"

تعد محمية الكوريل الطبيعية في الشرق الأقصى لروسيا، التي تبلغ مساحتها نحو 36.364 هكتار من الغابات والحقول والسواحل، واحدة من أكبر المواقع الشتوية للطيور البحرية.

تدخل جزيرة كوناشير، محمية الكوريل الطبيعية — وهي أكبر جزر الكوريل، وتمتد بين جزيرة هوكايدو اليابانية وشبه جزيرة كامتشاتكا الروسية — وجزيرتين صغيرتين قريبتين.

وقد تم إنشاء هذه المحمية عام 1984 على موقع غير مستقر بركانيا.

وتقع المحمية الطبيعية في منطقة الغابات المختلطة، وتمتاز بصيفها البارد القصير وشتائها البارد الطويل.

تغطي الغابات حوالي 70% من مساحة الكوريل، وتضم مجموعة غنية من النباتات والحيوانات. بحيث سجل العلماء 227 نوعا من الطيور، و29 نوعا من الثدييات على أراضيها، مع 84 من تلك التي تعتبر مهددة بالانقراض ومدرجة في قائمة روسيا للأنواع المهددة بالانقراض.

ومن بين 107 أنواع من النباتات الوعائية، أدرجت 41 نوعا أيضا باعتبارها نادرة ومهددة بالانقراض.

يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" مجموعة من المشاهد الجميلة لمحمية الكوريل الطبيعية التي تقع على عدة جزر في المحيط الهادئ.