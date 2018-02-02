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18:05 02 فبراير/ شباط 2018
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    من قبلة هاسكي، والتقاء أطول رجل وأقصر امرأة في العالم في مصر إلى سيلفي على المريخ - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • فتاة من فريق التجشيع الروسي خلال وقت الاستراحة لمباراة الهوكي روسيا وبيلاروسيا
    • إطلاق الصاروخ الروسي سويوز أ 2.1 مع 11 قمرا صناعيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين أثناء لقائه مع الرياضيين الروس، المشاركين في الألعاب الأولمبية الشتوية 2018
    • تساقط ثلوج كثيفة في موسكو
    • التقاء أطول رجل في العالم - التركي سلطان كوسين، وأقصر امرأة في العالم - الهندية جيوتي أمجي في مصر، 26 يناير/ كانون الثاني 2018
    • فتاة مع كلب هاسكي في حديقة سوكولنيكي بموسكو
    • متظاهر يحاول قذف قنبلة غازية بعيدا خلال الاشتباكات بين الشرطة والمتظاهرين، وذلك أثناء تنصيب خوان أورلاندو رئيسا لهندوراس، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    • الحفل الـ 60 لتوزيع جوائز غرامي (Annual Grammy Awards) في نيويورك، الولايات المتحدة 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    • مهاجرون في البحر الأبيض المتوسط، 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    • مركبة كوريوستي مارس (Curiosity Mars) تلتقط صورة لها على سطح المريخ في منطقة فيرا روبين ريدج (Vera Rubin Ridge)، التي يتم استكشافها في الأشهر الأخيرة، 23 يناير/ كانون الثاني 2018
    • أحد المشاركين يرتدي قناعا حاملا فراشا مشتعلا خلال الاحتفالات بكرنفال زوبيتا (Zubieta) ، شمال إسبانيا 30 يناير/ كانون الثاني 2018
    • سياح يلتقطون صورا على الساحة الحمراء خلال تساقط اللثوج الكثيفة في موسكو، روسيا 31 يناير/ كانون الثاني 2018
    • الرئيس فلاديمير بوتين لدى زيارته للمتحف اليهودي في يوم ضحايا الهولوكوست وبمناسبة كسر الحصار عن لينينغراد
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال القداس بمناسبة الذكرى الـ 9 لخدمة بطريرك كيريل في كنيسة المسيح المخلص في موسكو
    • محطة الفضاء الدولية تمر بالقرب من القمر، 30 يناير/ كانون الثاني 2018
    • سفيرة الأمم المتحدة للنوايا الحسنة، أنجولينا جولي تقبل طفلة لاجئة سورية، خلال زيارتها لمخيم الزعتري للاجئين السوريين في المفرق شمال الأردن
    • الشرطة الهندية تنقذ ركاب حافلة عمومية كانت قد سقطت في مياه قناة غوغرا كنال، الهند 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    • متظاهرة تصرخ على شرطي خلال مظاهرة في سانتياغو، تشيلي 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    • قط يخرج إلى حلبة مصارعة الثيران في بوغوتا، كولومبيا 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    • ألعاب نارية خلال الاحتفال بإحياء الذكرى الـ 75 لكسر حصار لينينغراد
    • المواطنون المحليون يركبون مراكب في قناة الكنال الكبير خلال مراسم الاحتفال بكرنفال فينيسيا، فينيسيا، إيطاليا 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    • الأدخنة المتصادة إثر ثوران بركان مايون على خلفية القمر الدموي الأزرق العملاق في الفلبين 1 فبراير/ شباط 2018
    • أطفال باكستانيون يلعبون بالكرة في لاهور، باكستان 30 يناير/ كانون الثاني 2018
    • أنصار زعيم المعارضة الكينية رايلا أودينغا في نيروبي، كينيا 30 يناير/ كانون الثاني 2018
    • أنصار المتحدث الرسمي للمتحدث اللبناني نبيه بري يعبرون حواجز نارية فيبيروت، لبنان 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    • أشخاص يرتدون زي رجل العنكبوت خلال مهرجان 'Desliga da Justica' في ريو دي جانيرو، البرازيل 27 يناير/ كانون الثاني 2018
    • بعد فوزه في سباق الخيل سباق الجائزة الكبرى Grand Prix d'Amerique horse race في باريس، فرنسا 28 يناير/ كانون الثاني 2018
    • عارضة أزياء تستعد للخروج إلى منصة عرض أزياء أسبوع الموضة في مدريد - مجموعة خريف/ شتاء 2018 - إسبانيا 26 يناير/ كانون الثاني 2018
    • المتسابق مايك أويديت يقود سيارة في ضواحي مدينة فرانشويك، كيب تاون، جنوب أفريقيا 31 يناير/ كانون الثاني 2018
    • امرأة تطعم البجع في نهر السين خلال فيضان باريس، 29 يناير/ كانون الثاني 2018
    © Sputnik. Vladimir Pesnya
    فتاة من فريق التجشيع الروسي خلال وقت الاستراحة لمباراة الهوكي روسيا وبيلاروسيا

    يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأبرز أحداث الأسبوع المنصرم.

    إليكم أكثر الصور المثيرة لأحداث الأسبوع الماضي في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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