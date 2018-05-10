كيف احتفلت المدن البطلة بعيد النصر

"سبوتنيك" — وإليكم صور فعاليات العروض العسكرية والجوية في مدن مختلفة، التي تلتها بمسيرات "الفوج الخالد"، وانتهاء بألعاب نارية رائعة في أرجاء البلاد.
أحيت مختلف المدن في روسيا، يوم أمس، الذكرى الـ73 للانتصار على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)
"سبوتنيك" — وإليكم صور فعاليات العروض العسكرية والجوية في مدن مختلفة، التي تلتها بمسيرات "الفوج الخالد"، وانتهاء بألعاب نارية رائعة في أرجاء البلاد.
حفل "ميت غالا" (Met Gala) – الحفل السنوي الذي يقيمه معهد الأزياء والفنون "ميتروبوليتين كوستيوم إنستيتوت" (Costume Institute Gala) في مدينة نيويورك.
لكي نقترب أكثر من حل لغز الفضاء، حول علماء الفيزياء الجليد في أنتاركتيكا إلى جهاز كاشف عملاق. وهم يبحثون من خلاله عن الطاقة العالية للنيوترونات، التي تشكل الآثار الأقوى انفجارات وكوارث في الكون. ومن أجل تحقيق الهدف والحصول على هذه الجزيئات يقوم العلماء في كل عام بإطلاق البالونات من محطة ماكميوردو، المجهزة بأحدث المعدات التقنية المتطورة.
تشتهر الأردن بعدد كبير ومتنوع من معالم سياحية وتاريخية وبيئية، من بينها مدينة البتراء العريقة، وصحراء وادي رام، ومدينة العقبة، التي تجذب سنويا آلاف السياح ومحبي الغوص، بالإضافة إلى معالم دينية، على رأسها جبل نيبو ونهر الأردن.
من مهرجان "خيبيني - بيكيني - 2018" في أعالي الجبال، فالمظاهرات حول العالم في عيد العمال، وبدء دروس قيادة السيارات للمرأة السعودية في الرياض، إلى بوتين حاصلا على "جواز المشجع" لكأس العالم - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.
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