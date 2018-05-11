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    من قلب الساحة الحمراء في "عيد النصر" إلى انسحاب ترامب من الاتفاق النووي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2018
    • العرض الجوي بمناسبة عيد النصر - مقاتلات متعددة المهام ميغ-29 التابعة لفرقة الاستعراض الجوي ستريجي، ومقاتلات سو-30 إس إم لفرقة الاستعراض الجوي روسكي فيتيازي (الفرسان الروس) يحلقون فوق الساحة الحمراء بموسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    • مؤمنون يشاركون في المهرجان السنوي بانتشيمالكو فلاور و فالم فيستيفال في بانتشيمالكو، 18 كلم جنوب سان سالفادور، 6 مايو/ أيار 2018
    • احتفالات بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    • دير للكنيسة الأرثوذكسية الروسية نوفويروساليم (القدس الجديدة) بعد الترميم الكامل في مدينة إسترا، مقاطعة موسكو، روسيا
    • عرض عسكري بمناسبة الذكرى الـ 73 لعيد النصر على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    • وزير الدفاع الروسية سيرغي شويغو يحي العسكريين المشاركين في العرض العسكري بمناسبة عيد النصر على الساحة الحمراء بموسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    • المغنية مايلي سايرز في حفل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
    • مشاركون في مهرجان كولور سكاي (Color Sky Festiva) في اسطنبول، تركيا 6 مايو/ أيار 2018
    • الوضع في مخيم اليرموك للاجئين الفلسطينيين في ريف دمشق، سوريا
    • البرلمان الإيراني يحرق أوراق عليها علم الولايات المتحدة بعد خروج دونالد ترامب من صفقة الاتفاق النووي مع إيران، 9 مايو/ أيار 2018
    • أنصار المعارض نيكولا باشينيان يفرحون لاختياره رئيسا لوزراء أرمينيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيش ورئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو يشاركون في مسيرة الفوج الخالد على الساحة الحمراء بموسكو، 9 مايو/ أيار 2018
    • مسيرة الفوج الخالد في قازان، 9 مايو/ أيار 2018
    • عارضة أزياء الروسية إيرينا شيك خلال مراسم افتتاح الحفل الـ71 لمهرجان كان السينمائي
    • زعيم كوريا الشمالية كيم جونغ أون ورئيس الصين شي جينبينغ في داليان، الصين 9 مايو/ أيار 2018
    • رجال الإطفاء يطفئون حريق الحافلة المشتعلة في روما، إيطاليا 8 مايو/ أيار 2018
    • امرأة إيرانية على خلفية رسم غرافيتي على جدار المبنى السابق السفارة الأمريكية في طهران، إيران 8 مايو/ أيار 2018
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يقفز من المروحية لدى وصوله كاليدونيا الجديدة، 5 مايو/ أيار 2018
    • اللاجئون والمهاجرون من شمال ليبيا، 6 مايو/ أيار 2018
    • أطفال صغار يشاركون في مسيرة الفوج الخالد في إيفانوفو، روسيا
    • الرئيس فلاديمير بوتين يحي المحاربين القدامى، الذين شاركوا في الحرب الوطنية العظمى (1941-1945) قبل بدء مراسم الاحتفال بعيد النصر على الساحة الحمراء، 9 مايو/ أيار 2018
    • السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
    • شاب فلسطيني يحمل العلم الفلسطيني، مرتديا زي ارجل الوطواط، خلال فعاليات مسيرات العودة في شرق خانيونس، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل، 9 مايو/ أيار 2018
    • المغنية إلين فوريرا (القبرص) خلال بروفة الحفل الـ 63 لمسابقة الغناء الدولية يورو فيجن - 2018 في لشبونة
    • بطريرك موسكو وعموم روسيا كيريل خلال صلاة بمناسبة بدء تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2018
    • الدببة القطبية تلعب بالماء في حديقة الحيوانات تييربارك في برلين، ألمانيا 8 مايو/ أيار 2018
    • ألعاب نارية بمناسبة عيد النصر - الذكرى الـ 73 للانتصار على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945) في موسكو
    • كيم كارداشيان في حفل ميت غالا - 2018 في نيويورك، الولايات المتحدة 7 مايو/ أيار 2018
    • الحمم الملتهبة تلتهم سيارة فورد موستانغ في بونا، هاواي، الولايات المتحدة 6 مايو/ أيار 2018
    © Sputnik . Russian Presidential Press Office
    مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، الكرملين، موسكو، روسيا 7 مايو/ أيار 2018

    من مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، إلى الاحتفالات بعيد النصر في أرجاء البلاد، إلى انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا
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    • ألعاب نارية بمناسبة الاحتفال بالذكرى الـ 73 لعيد النصر في موسكو
      Last update: 11:11 10.05.2018
      11:11 10.05.2018

      كيف احتفلت المدن البطلة بعيد النصر

      أحيت مختلف المدن في روسيا، يوم أمس، الذكرى الـ73 للانتصار على قوات ألمانيا النازية في الحرب الوطنية العظمى (1941 - 1945)

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    • عارضة أزياء روزي هانتينغتون-وايتلي تصل إلى حقل 2018 Met Gala في نيويورك، 7 مايو/ أيار 2018
      Last update: 13:30 08.05.2018
      13:30 08.05.2018

      "آلهة نيويورك" المغرية في "ميت غالا 2018"

      حفل "ميت غالا" (Met Gala) – الحفل السنوي الذي يقيمه معهد الأزياء والفنون "ميتروبوليتين كوستيوم إنستيتوت" (Costume Institute Gala) في مدينة نيويورك.

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    • في الصورة: وحدة من هوائي أنيتا
      Last update: 10:37 08.05.2018
      10:37 08.05.2018

      المفتاح الجليدي لأسرار الكون: ما هو سبب اصطياد العلماء للنيوترونات في أنتاركتيكا

      لكي نقترب أكثر من حل لغز الفضاء، حول علماء الفيزياء الجليد في أنتاركتيكا إلى جهاز كاشف عملاق. وهم يبحثون من خلاله عن الطاقة العالية للنيوترونات، التي تشكل الآثار الأقوى انفجارات وكوارث في الكون. ومن أجل تحقيق الهدف والحصول على هذه الجزيئات يقوم العلماء في كل عام بإطلاق البالونات من محطة ماكميوردو، المجهزة بأحدث المعدات التقنية المتطورة.

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    • السائحون يزورون مقابر البتراء بالمعبد الصخري في الخازن (خزنة الفرعون) في مدينة البتراء القديمة في الأردن.
      Last update: 17:50 07.05.2018
      17:50 07.05.2018

      البتراء... جوهرة الأردن في وضح النهار

      تشتهر الأردن بعدد كبير ومتنوع من معالم سياحية وتاريخية وبيئية، من بينها مدينة البتراء العريقة، وصحراء وادي رام، ومدينة العقبة، التي تجذب سنويا آلاف السياح ومحبي الغوص، بالإضافة إلى معالم دينية، على رأسها جبل نيبو ونهر الأردن.

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