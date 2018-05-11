الراقصات في اليوم العالمي للرقص الشرقي

لكي نقترب أكثر من حل لغز الفضاء، حول علماء الفيزياء الجليد في أنتاركتيكا إلى جهاز كاشف عملاق. وهم يبحثون من خلاله عن الطاقة العالية للنيوترونات، التي تشكل الآثار الأقوى انفجارات وكوارث في الكون. ومن أجل تحقيق الهدف والحصول على هذه الجزيئات يقوم العلماء في كل عام بإطلاق البالونات من محطة ماكميوردو، المجهزة بأحدث المعدات التقنية المتطورة.