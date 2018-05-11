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19:25 11 مايو/ أيار 2018
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    الراقصات في اليوم العالمي للرقص الشرقي

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    • الراقصة كريستينا مونيان (روسيا) خلال مسابقة Belly Dancer of the Universe Competition في لونغ بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017
    • أعضاء فرقة الرقص الشرقي The Bellydance Evolution خلال جولة عرض فني في شمال هوليوود، الولايات المتحدة 5 فبراير/ شباط 2012
    • الراقصة المصرية دينا في فندق كايرو أوتيل، القاهرة، مصر 31 مارس/ آذار 2001
    • مدرسة الرقص الشرقي يي هونغ (وسط الصورة) وطالباتها أثناء الصف، تشنغدو جنوب غرب الصين 28 أكتوبر/ تشرين الأول 2007
    • الراقصات في المسابقة الدولية للرقص الشرقي في بلفغراد، صربيا 18 ديسمبر/ كانون الأول 2005
    • الراقصة اليابانية، كايو أوكي (Kayou Aoki)، في حفل لمؤتمر فيلم ياباني تانكا في طوكيو، اليابان 22 مايو/ أيار 2006
    • الراقصة، كاتيا، في مهرجان القاهرة للرقص الشرقي، مصر 27 يونيو/ حزيران 2006
    • فرقة الرقص الشرقية التركية Fire of Anatolia (نار الأناضول) خلا ل عرض فني في رام الله، الضفة الغربية 8 يوليو/ تموز 2008
    • لاعب كرة القدم السابق ديغو مارادوناينظر إلى الراقصة التركية تانيلي (Tanyeli ) في برنامج تلفزيوني في اسطنبول، تركيا 10 فبراير/ شباط
    • راقصة تونسية خلال درس الرقص الشرقي في القاهرة، مصر 12 ديسمبر/ كانون الأول 2012
    • فتاة تؤدي فقرة الرقص الشرقي باستخدام ألسنة اللهب في مهرجان Hip-Nosis 2013 في بانغالور، الهند 26 أكتوبر/ تشرين الأول 2013
    • فرقة الرقص الشرقي الفيتنامية Apsara Dance Studio خلال عرض فني، 11 ديسمبر/ كانون الأول 2008
    • الراقصة البولندية زاينا خلال مسابقة الرقص الشرقي لعام 2017 في لونغ بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017
    • الراقصة اللبنانية جوزيدا مهنا بعد فوزها بجائزة أفضل رقص في نهاية موسم ستوديو الفن في بيروت، لبنان 5 يونيو/ حزيران 2010
    • درس في الرقص الشرقي في جاكارتا، إندونيسيا 2 أغسطس/ آب 2008
    • رئيس الأرجنتين الأسبق كارلوس مينيم في حفل عشاء عربي في كاسا دي بيدرا بسانتياغو، 17 أبريل/ نيسان 2004
    • الراقصة ليا ليبينسكي خلال مسابقة للرقص الشرقي Miss Belly-Dance Hungary في بودابست، المجر
    © AFP 2018 / Mark Ralston
    الراقصة كريستينا مونيان (روسيا) خلال مسابقة "Belly Dancer of the Universe Competition" في لونغ بيتش، كاليفورنيا، الولايات المتحدة 19 فبراير/ شباط 2017


    / AFP PHOTO / Mark RALSTON

    يحتفل، في منتصف شهر مايو/ أيار، في مختلف مدن العالم باليوم العالمي للرقص الشرقي (World Bellydance day)

     "سبوتنيك" — وبهذه المناسبة، إليكم مجموعة صور لراقصات من مختلف بلدان العالم: روسيا، والصين، واليابان، وفيتنام، وبولندا، ولبنان، وتركيا، ومصر، وغيرها.

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