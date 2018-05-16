"جواهر" قطر السياحية

من مراسم تنصيب فلاديمير بوتين رئيسا لروسيا، إلى الاحتفالات بعيد النصر في أرجاء البلاد، إلى انسحاب الرئيس الأمريكي دونالد ترامب من الاتفاق النووي الإيراني - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.