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19:21 18 مايو/ أيار 2018
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    من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • عارضات أزياء يعرضن مجموعة إيميليا ويكستيد لموقع Matchesfashion.com خلال أسبوع الموضة الأسترالي في شرق سيدني، أستراليا 15 مايو/ أيار 2018
    • عمال البلدية يقطعون فروع الأشجار المقتلعة بعد العاصفة الترابية ليلة الثلاثاء الماضي في نيودلهي، الهند 16 مايو/ أيار 2018
    • المشاركون في موكب قوات الأطفال في روستوف-نا-دونو، في إطار الفعاليات الاحتفالية شكرا للجد على النصر، تكريما للمحاربين القدامى المشاركين في الحرب الوطنية العظمى ضد قوات ألمانيا النازية (1941-1945)
    • افتتاح ممر للسيارات على جسر القرم، روسيا
    • افتتاح ممر للسيارات على جسر القرم، روسيا
    • أسد آسيوي يستظل بشجرة في يوم صيفي حار في حديقة الحيوانات كاملة نهرو في أحمد آباد، الهند 13 مايو/ أيار 2018
    • مشاركون في مظاهرة دعت إليها نقابة العمال البلجيكية للمطالبة بمستحقات معاشاتهم التقاعدية في بروكسل، 16 مايو/ أيار 2018
    • مشهد يطل على غابة يلو سي ناشونال فوريست بارك (Yellow Sea National Forest Park) في دونغتاي، شرق الصين
    • يمارس فرسان قوزاك الدون مهاراتهم في ركوب الخيل على الضفة اليسرى لنهر الدون خارج منطقة روستوف أرينا في مدينة روستوف-نا-دون في جنوب روسيا في 13 مايو/ أيار 2018
    • الممثلة وعارضة الأزياء الفرنسية إيميلين فالادي على السجادة الحمراء في الدورة الـ 71 لمهرجان كان السنمائي
    • مشاركون في احتجاجات ضد ارتفاع أسعار الخدمات العامة ومفاوضات الحكومة مع صندوق النقد الدولي، في بوينس آيرس، الأرجنتين 14 مايو/ أيار 2018
    • لاعب الهوكي الروسي يفغيني دادونوف خلال مباراة روسيا - سلوفاكيا في بطولة كأس العالم في الهوكي
    • الممثلون ألدن إهرنريتش، دونالد غلوفر، شخصية فيلم Chewbacca والممثل Paul Bettany على السجادة الحمراء في العرض الأوروبي الأول لفيلم Solo: A Star Wars Story في إطار الدورة الـ 71 لمهرجان كان السينمائي
    • غروب الشمس في مدينة غزة، قطاع غزة، فلسطين 15 مايو/ أيار 2018
    • نساء تشارك في مسيرة دعت إليها حركة ليس أقل (Ni una menos) المناهضة للعنف ضد المرأة في سانتياغو، تشيلي في 11 مايو/ أيار 2018
    • مهرجان البالونات الهوائية أبينسكايا ريفييرا في كراسنودارسكي كراي
    • الرئيس فلاديمير بويتن يستقبل الرئيس السوري بشار الأسد في سوتشي، روسيا 17 مايو/ أيار 2018
    • مقاتلات سو-30 إس إم التابعة للفرقة الاستعراضية الجوية فرسان روسيا (روسكيي فيتيازي) خلال الاحتفال بالذكرى الـ80 لتأسيس مركز لعرض تكنولوجيا الطائرات في مطار كوبينكا في منطقة موسكو
    • صلاة التراويح الأولى في أول أيام شهر رمضان في مسجد استقلال في جاكارتا، إندونيسيا 16 مايو/ أيار 2018
    • الاحتفال بالذكرى الـ 235 لتأسيس أسطول البحر الأسود فيسيفاستوبل، القرم، روسيا
    • صبي يظهر من خلال ثقب في علم الاتحاد الأوروبي أثناء مسيرة في بوخارست، رومانيا، 12 مايو/ أيار 2018
    • نائبة البرلمان الأوكراني ناديجدا سافتشينكو أثناء النظر في ملف تمديد فترة اعتقالها في محكمة مقاطعة شيفتشينكيفسكي بكييف
    • نشاء يمارسن اليوغا في حديقة بواشنطن، الولايات المتحدة 15 مايو/ أيار 2018
    • عاصفة من الريح ترفع عباءة البابا فرانسيس خلال خطابه يوم الأربعاء الماضي في ساحة سانت بيتر في الفاتيكان، 16 مايو/ أيار 2018
    • شاب فلسطيني خلال مسيرات العودة الكبرى واحياء الذكرى الـ70 للنكبة بالقرب من مستوطنة يهودية في بيت إيل، بالقرب من رام الله، الضفة الغربية 15 مايو/ أيار 2018
    • فتيات يرتدين البيكيني عليها أعلام الدول المشاركة في كأس العالم لكرة القدم في روسيا لعام 2018، البرازيل 16 مايو/ أيار 2018
    • أشخاص يشاهدون ثوران البركان كيلاويا في جزر هاواي، الولايات المتحدة 15 مايو/ أيار 2018
    • المغنية الإسرائيلية نيتا بارزيلاي تفوز في مسابقة يوروفيجن 2018 للغناء، لشبونة، البرتغال 12 مايو/ أيار 2018
    • بيلي بولت - سباق الدراجات النارية World Enduro Super Series في البرتغال، 13 مايو/ أيار 2018
    • مكتبة قطر الوطنية في الدوحة
    © REUTERS / Edgar Su
    عارضات أزياء يعرضن مجموعة إيميليا ويكستيد لموقع "Matchesfashion.com" خلال أسبوع الموضة الأسترالي في سيدني، أستراليا 15 مايو/ أيار 2018

    من استعداد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، إلى فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" في فلسطين، وحلول شهر رمضان في العالم، إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.

    إليكم أبرز الصور لأحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

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    أخبار روسيا, أخبار روسيا اليوم, روسيا الاتحادية, روسيا
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