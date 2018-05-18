من استعداد الدول لكأس العالم... إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

من استعداد الدول المشاركة في بطولة كأس العالم لكرة القدم لعام 2018، إلى فعاليات "مسيرة العودة الكبرى" في فلسطين، وحلول شهر رمضان في العالم، إلى استقبال بوتين للأسد في سوتشي - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث هذا الأسبوع.