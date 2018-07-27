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17:58 27 يوليو/ تموز 2018
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    صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    كل الأخبار
    • عرض أزياء لمجموعة تصاميم المصمم الإسبانيCusto Barcelona في إطار أسبوع الموضة في كولومبيا، 23 يوليو/ تموز 2018
    • إطفاء الحريق في قرية كينيات، بالقرب من أثينا 24 يوليو/ تموز 2018
    • النساء يساعدن طفلا في العبور منزل إلى منزل مجاور بعد فيضانات في فيتايلبال، سنغافورة 24 يوليو/ تموز 2018
    • مباراة الدور التمهيدي لبطولة العالم الثامنة لكرة اليد بين النساء - 2018 في قازان بين الفرق الوطنية لروسيا وتايلاند
    • الرئيس فلاديمير بوتين خلال قمة بريكس 2018 في جوهانسبرغ، جنوب أفريقيا
    • خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا، خلال مراسم الاحتفال الرسمية بمناسبة إطلاق فوق الطلاب والمتدربين من جامعات موسكو في الساحة الحمراء في موسكو
    • شرطي يرش رذاذ الفلفل في وجه امرأة محتجة خلال سباق فرنسا للدراجات، 24 يوليو/ تموز 2018
    • انفجار في القنيطرة على الحدود السورية الإسرائيلية، سوريا 22 يوليو/ تموز 2018
    • مسابقة الغطس التقليدية السنوية الـ 68 بالقرب من جاكوفا ، كوسوفو 22 يوليو/ تموز 2018
    • مسابقة بياتلون الدبابات - 2018 في الحقل العسكري كوبينكا بضواحي موسكو، روسيا
    • أشخاص يرتدون زي بابا نويل يشاركون في مسابقة للسباحة سانتا كلوز العالمي على شاطئ بيليفو بالقرب من كوبنهاجن، كلامنبورغ، الدنمارك 24 يوليو/ تموز 2018
    • فيدور تشودينوف ونجيب محمدي في مباراة بطولة لقب الرابطة العالمية لألعاب القوى WBA Interim
    • رجل يمسك بعربة مليئة بالفاكهة أمام متجر، كما تُرى صورة للرئيس الكوبي السابق راؤول كاسترو على جداره في هافانا، كوبا 21 تموز / يوليو 2018
    • أشخاص يبحوث عن أسمائهم في القائمة الانتخابية في مركز الاقتراع في لافيابوغو، باماكو، مالي 23 يلويو/ تموز 2018
    • حفرة أسطوانية ضخمة، قطرها 32 متراً، وعمقها 50 متراً، في حقل للمزارعين في منطقة شاتكوفسكي في منطقة نيجني نوفغورود، روسيا
    • فتاة تسير بالقرب من السيارة موسكفيتش-403، قبل بدء سباق Gorkyclassic - 2018 للسيارات الكلاسيكية في موسكو- سيارة فولغا
    • مؤيدون لرئيس الحزب الباكستاني تحريك إنصاف عمران خان، خلال حملته الانتخابية في إسلام آباد، باكستان 21 يوليو/ تموز 2018
    • امرأة تنقل خنازيرها إلى مكان آمن بسبب الفيضانات في الفلبين، 20 يوليو/ تموز 2018
    • الفنان Le Bourreau/The Headsman يشارك في مهرجان التماثيل الحية في بلجيكا، 22 يوليو/ تموز 2018
    • نحالون بالقرب من نهر بزيب في أبخازيا
    • سفن البحرية الروسية في أول بروفة للعرض العسكري البحري تكريما ليوم البحرية في كرونشتادت، سان بطرسبورغ، روسيا
    • ناشطون يحرقون تمثالًا للرئيس الفلبيني رودريغو دوتيرتي لدى إلقائه خطابا حول حالة الأمة في مجلس النواب في مدينة كيزون-سيتي، مانيلا، الفلبين 23 يوليو/ تموز 2018
    • بانوراما لمسارات النجوم والنيازك فوق جبال تين شان، خارج ألماتا، كازاخستان في 22 يوليو/ تموز 2018
    • السيدة الأولى أسماء الأسد تلتقي بعائلات الجنود الروس الذيت قتلوا في سوريا
    • فتيات يلتقطن صور سيلفي على خلفية حوض من بلورات بمتحف Sugar Republic في ملبورن، أستراليا 24 يوليو/ تموز 2018
    • احتجاجات في برشلونة، إسبانيا 25 يوليو/ تموز 2018
    • موظف حديقة الحيوانات بيوباركو في روما يطعم فرس النهر قطعة من البطيخ إثر موجة حر ضربت إيطاليا، 25 يوليو/ تموز 2018
    • مسابقة شرب البيرة من أحواض السمك في هانغتشو، الصين 21 يوليو/ تموز 2018
    • عرض لأزياء السباحة لمجمعو تصاميم Maaji في إطار أسبوع الموضة في كولومبيا، 24 يوليو/ تموز 2018
    • مشهد لناطحات السحاب للمجمع التجاري موسكو سيتي
    © AFP 2018 / Joaquin Sarmiento
    عرض أزياء لمجموعة تصاميم المصمم الإسباني"Custo Barcelona" في إطار أسبوع الموضة في كولومبيا، 23 يوليو/ تموز 2018

    من حرائق اليونان، وأحداث قمة "بريكس 2018"، إلى لقاء أسماء الأسد مع عائلة الضابط الروسي في سوريا - يقدم لكم فريق عمل "سبوتنيك" نبذة مصورة لأحداث الأسبوع.

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

    الكلمات الدلالية:
    أخبار روسيا, روسيا الاتحادية, موسكو, روسيا
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