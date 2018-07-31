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17:12 31 يوليو/ تموز 2018
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    أفضل صور "سبوتنيك" في يوليو 2018

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    كل الأخبار
    • مشجعة المنتخب الروسي قبل إطلاق صافرة بداية مباراة الربع النهائي بين روسيا وكرواتيا
    • سفن الأسطول البحري الروسي تشارك في العرض العسكري البحري في كرونشتادت في سان بطرسبورغ
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يحضر العرض العسكري البحري في سان بطرسبورغ بمناسبة يوم البحرية الروسية، 29 يوليو/ تمو 2018
    • سيارة تشايكا (نورس) غاز -13 في إطار سباق غوم = غوركي كلاسيك - 2018 للسيارات القديمة في موسكو
    • مصطافون على شاطئ البحر الأسود في سوداك، القرم
    • مشجعات المنتخب السويدي قبل بدء مباراة الربع النهائي بين إنجلترا والسويد
    • إيغور أكينفييف، حارس مرمى المنتخب الروسي لحظة تصديه لركلة ترجيح أخيرة من المنتخب الإسباني، والذي بدوره أدى إلى فوز المنتخب الروسي وتأهله إلى الربع النهائي
    • أنثى القط من فصيلة مانولا مع هرير صغير التي ولدت في مايو/ أيار 2018، في الهواء الطلق بحديقة الحيوان باسم ر. أ. شيلا في نوفوسيبيرسك
    • مشجعون المنتخب الروسي قبل بدء مباراة الربع النهائي بين روسيا وكرواتيا
    • القمر الدامي في القرم، 27 يوليو/ تموز 2018
    • الرئيس فلاديمير بوتين، في احتفالات رسمية بمناسبة الذكرى الـ1030 لمعمودية روس القديمة، ويقام قداس إلهي أمام النصب التذكاري للأمير فلاديمير المعادل الرسل (الأمير الذي عمّد روسيا) في تلة بوروفتسكي، يسبقه قداس إلهي احتفالي في ساحة كاتدرائية كرملين موسكو، وموكب الصليب المقدس إلى النصب التذكاري للأمير فلاديمير.
    • عطلة بمنطقة منارة توكاريفسكي في فلاديفوستوك الروسية
    • فتيات خلال مراسم الحاتفال بيوم إيفان كوبالا في بلدة كويبيشيفو في حي باختشيسرايسك
    • من اليسار إلى اليمين: ألكسندر أوسيك (أوكرانيا) ومارات جاسييف (روسيا) خلال المراسم الرسمية للتوزين، قبل المنافسة من أجل لقب بطل العالم للملاكمة في بطولة الوزن الثقيل، والتي ستعقد في 21 يوليو/ تموز في موسكو.
    • أهالي بلدة شورونجا خلال الاحتفال بعيد سياريم
    • كبار السن يرقصون في حديقة بيريزوفايا روشا في نوفوسيبيرسك الروسية
    • الاستحمام في وحل بحيرة تشوكراكسكوي، القرم
    • مشاركون في حملة اجتماعية وإعلامية لمكافحة الاتجار بالبشر في كييف، أوكرانيا
    • مباراة الدور التمهيدي لبطولة العالم الثامنة لكرة اليد بين النساء - 2018 في قازان بين الفرق الوطنية لروسيا وتايلاند
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين يهدي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب كرة القدم روسيا 2018 خلال قمة هلسنكي
    • جنود أسطول البحر الأسود خلال السباق على متن قارب يال 6 استعدادًا للاحتفال بيوم البحرية الروسية في سيفاستوبول، القرم
    • افتتاح جناح خيمة مجلس قطر على ضفة بوشكينسكايا لنهر موسكو في حديقة غوركي في موسكو
    • خريجات المؤسسات التعليمية التابعة لوزارة حالات الطوارئ في روسيا إم تشي إس، خلال مراسم حفل التخرج لفوج الطلاب العسكريين، في الساحة الحمراء في موسكو
    • الرئيس فلاديمير بوتين ورئيس دير فلاديكا، خلال زيارة الرئيس إلى دير التجلي لإحياء مراسم كنسية
    • فرقة شعبية روسية على الساحة الحمراء في موسكو
    • فتاة تلعب بمياه نافورة خمس زوايا في مدينة مورمانسك الروسية
    • بياتلون الدبابات 2018 في حقل ألابينو في ضواحي موسكو، في إطار المسابقة الدولية آرميا 2018 للألعاب العسكرية في روسيا
    • مضيفات الطيران لشركة طيران آيروفلوت الروسية، أناستاسيا بيلوسوفا ونيكيتا دوكا، وكبير المضيفين في شركة طيران آيروفلوت ماريا تروفيموفا في مبنى مطار شيريميتيفو بموسكو
    • فتيات يقفزن فوق ألسنة اللهب أثناء يوم إيفان كوبالا في المتحف الوطني للعمارة الشعبية وحياة أوكرانيا بيروغوفو
    • حقل عباد الشمس في كراسنودارسكي كراي
    • مشاركة في المنتدى الشبابي التعليمي الدولي تافريدا في القرم
    • جمع العسل قبال نهر بزيبا في أبخازيا
    • المشاركون في محاكاة تاريخية عسكرية في مهرجان الصمود العظيم على نهر أوغرا عام 1480 في منطقة كالوغا الروسية
    • الرئيس الروسي فلاديمير بوتين والرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة كرواتيا كوليندا غرابار-كيتاروفيتش خلال مراسم توزيع جوائز بطولة فيفا لكأس العالم لكرة القدم روسيا 2018 في ملعب لوجنيكي بموسكو
    • ألعاب نارية بمناسبة يوم البحرية الروسية في سيفاستوبل، القرم
    © Sputnik . Alexey Filippov
    مشجعة المنتخب الروسي قبل إطلاق صافرة بداية مباراة الربع النهائي بين روسيا وكرواتيا

    يقدّم لكم فريق عمل "سبوتنيك" أفضل صور مراسلي وكالته من مختلف بقاع العالم.

    نعرض لكم صور مراسلي وكالتنا "سبوتنيك" في شهر يوليو/ تموز لعام 2018.

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