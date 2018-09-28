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18:34 28 سبتمبر/ أيلول 2018
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    من احتجاجات أمريكية ضد إيران... إلى تسليم موسكو "سوخوي" جديد - صور الأسبوع من "سبوتنيك"

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    • زوار في مدينة ملاهي بمهرجان أكتوبر فيست في ميونخ، ألمانيا 22 سبتمبر/ أيلول 2018
    • ثقافة شعب زولو في مدينة بريتوريا، جنوب أفريقيا
    • الممثلة جوليانا هاف خلال حفل العرض الأول لفيلم A star is born في لوس أنجلوس، كاليفورنيا 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • أضخاص يافعون يجلسون في أحد وشارع مدينة باكو، آذربيجان 22 سبتمبر/ أيلول 2018
    • الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون يحي الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أثناء اللقاء في نيويورك، الولايات المتحدة 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • طفل في محل لأفضل ألعاب عيد الميلاد لشركة Hamleys في لندن، بريطانيا 26 سبتمبر/ أيلول 2018
    • صورة للإعصار الضخم ترامي الذي يتجه نحو اليابان، التقطت من متن محطة الفضاء الدولية ناسا، 26 سبتمبر/ أيلول 2018
    • تدريب عسكري لطلاب كلية الشرطة الفلسطينية الرباط في خان يونس، قطاع غزة 23 سبتمبر/ أيلول 2018
    • مراسم تسليم طائرات سوخوي سوبرجيت 100 في مطار شيريميتيفو في موسكو
    • صغير الوشق الأوروبي الآسيوي في حديقة حيوانات موسكو
    • احتجاجات ضد إيران في نيويورك، 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • لاجئة تحمل طفلها على ظهرها في ميناء مالقة، إسبانيا 23 سبتمبر/ أيلول 2018
    • امرأة تسير على خلفية جدارية لفنان بريطاني لفن الشارع My Dog Sighs في روما، إيطاليا 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • أحد المشاركين في مهرجان ليالي هالووين المخيفة في سنغافورة، 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • أيل الغزلان تنبأ في ضوء الصباح الباكر خلال موسم الحفر في حديقة ريتشموند، غرب لندن، بريطانيا 26 سبتمبر/ أيلول 2018
    • غابة في فصل الخريف في منطقة بيرم الروسية
    • طفل يلعب بالكرة بالقرب من رويال فيستيفال هول في لندن، قبل بدء مراسم أفضل جوائز الفيفا لعام 2018، 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • تلاميذ يتوجهون إلى المدرسة عبر جسر الخيزران في بوغور، إندونيسيا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    • مهرجان ديني بمناسبة الإلهة كوماري في كاتماندو، نيبال 24 سبتمبر/ أيلول 2018
    • مراسم اختتام مهرجاء دائرة الضوء في موسكو
    • شخص ينظر إلى أكبر مجموعة طيارات، جمعها الأيرلندي مايكل كيلي، في معرض بمطار شانون، أيرلندا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    • بركان أناك كراكاتاو، إندونيسيا 22 سبتمبر/ أيلول 2018
    • أحد المشاركين الفلسطينيين في احتجاجات معبر إيريز، على الحدود بين قطاع غزة وإسرائيل 26 سبتمبر/ أيلول 2018
    • نساء تسير على ضفاف نهر غانغ الموحلة بعد أن خضعوا للغطس المقدس، في مدينة الله آباد، الهند 25 سبتمبر/ أيلول 2018.
    • زوار خلال فعالية انطلاق مهرجان أكتوبر فيست في ميونيخ، ألمانيا 22 سبتمبر/ أيلول 2018
    • نشطاء يرسمون رأس قلب على دروع شرطة الشغب في ماناغوا، خلال احتجاجات ضد سياسة رئيس نيكاراغوا دانييل أورتيغا، 23 سبتمبر/ أيلول 2018
    • عرض أزياء ربيع/ صيف 2019 في باريس، فرنسا 25 سبتمبر/ أيلول 2018
    • شخص يركب الأمواج على خلفية قوس قزح في مياه بلدية فلاغستاد في شمال النرويج، 26 سبتمبر/ أيلول 2018
    • مبنى سكني عام في سنغافورة، 23 سبتمبر/ أيلول 2018
    • أوراق شجر الخريف في منطقة بيرم
    © REUTERS / Michael Dalder
    زوار في مدينة ملاهي بمهرجان "أكتوبر فيست" في ميونخ، ألمانيا 22 سبتمبر/ أيلول 2018

    من مهرجانات وأعاصير في مختلف مناطق العالم، إلى تسليم "سوخوي" جديد لموسكو - إليكم صور الأسبوع من "سبوتنيك".

    إليكم أبرز صور أحداث الأسبوع في مختلف بقاع العالم من فريق "سبوتنيك".

     

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