المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018

تسلط جوائز التصوير المعماري الضوء على خبرة التصوير المعماري، وتهدف إلى التركيز على مهارة وإبداع المصور.
وقد ساهم تقديم فئتين جديدتين، هما الهاتف المحمول والمحفظة إلى الفئات الأصلية: التصميم الداخلي والخارجي، وحس المكان، والمباني المستخدمة، في عدد قياسي من المصورين المبتدئين والمحترفين المشاركين.
وشارك متسابقون من 47 دولة. وسجلت المملكة المتحدة البريطانية أعلى نسبة من المشاركين في المسابقة: 28 % (أربعة مشاركين)، ثم الولايات المتحدة بنسبة 20 %، و 6% لألمانيا، و 5% الصين.
وإليكم صور للمتأهلين العشرين، الذين وصلوا للنهائيات في مسابقة التصوير المعماري لعام 2018.
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