المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018

احتفل، يوم أمس الاثنين الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول، باليوم العالمي للهندسة المعمارية. وهنا، نقدم لكم قائمة بعشرين فائزا بجوائز التصوير للهندسة المعمارية لعام 2018، التي يرعاها مهرجان فن العمارة العالمي (WAF) و (PICSEL).

تسلط جوائز التصوير المعماري الضوء على خبرة التصوير المعماري، وتهدف إلى التركيز على مهارة وإبداع المصور.

وقد ساهم تقديم فئتين جديدتين، هما الهاتف المحمول والمحفظة إلى الفئات الأصلية: التصميم الداخلي والخارجي، وحس المكان، والمباني المستخدمة، في عدد قياسي من المصورين المبتدئين والمحترفين المشاركين.

وشارك متسابقون من 47 دولة. وسجلت المملكة المتحدة البريطانية أعلى نسبة من المشاركين في المسابقة: 28 % (أربعة مشاركين)، ثم الولايات المتحدة بنسبة 20 %، و 6% لألمانيا، و 5% الصين.

وإليكم صور للمتأهلين العشرين، الذين وصلوا للنهائيات في مسابقة التصوير المعماري لعام 2018.

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