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14:29 02 أكتوبر/ تشرين الأول 2018
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    المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2018

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    • صورة بعنوان James Newton (المقر الرئيسي لشركة بلومبرغ في لندن)، من قبل المصور جيمس نيوتن من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الداخلي
    • صورة بعنوان Novecento's reflections (انعكاسات القرن العشرين)، من قبل المصور ماركو تاغليارينو من إيطاليا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة حس المكان
    • صورة بعنوان Sacartvelo لمصفى في الزمن السوفيتي، من قبل المصور ريان كوبمانس من كندا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    • صورة بعنوان التحكم، من قبل المصور لوريان غينيتويو من الولايات المتحدة، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    • صورة بعنوان التحكم، من قبل المصور رومان روبرويك من هولندا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الداخلي
    • صورة لمبنى البنك الصيني China Tower Ningbo، من قبل المصور هي شينهوان من الصين، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الخارجي
    • صورة لمركز رياضي Recreation and Wellness Center ، من قبل المصور براد فينكنوبف من الولايات المتحدة، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    • صورة لجسر أنفاق هونكونغ - تشوهاي - ماكاو ، من قبل المصور شاو فينغ من الصين، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الخارجي
    • صورة لبستان ملكي، من قبل المصور جيف إدن من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة حس المكان
    • صورة لمبنى البلدية يايزا على جزيرة لنزاروتي الإسبانية، من قبل المصور ماريوس ليوتكيفيسيوس من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الخارجي
    • صورة لبستان ملكي، من قبل المصور عمر كانيباك من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    • صورة لمحل برادا مارفا في تكساس، من قبل المصور ماثيو بورتش من أستراليا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة حس المكان
    • صورة للسكة الحديدية ليج-غيليمنس، من قبل المصور سوراج غارغ من بلجيكا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الداخلي
    • صورة لمجمع رياضي آزور أرينا في مدينة أنتيب، من قبل المصور ألدو أموريتي من إيطاليا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة المباني المستخدمة
    • صورة لمسرح (باسم تيودورا غوفي)، من قبل المصور يوغيني بونس من إسبانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الداخلي
    • صورة لجسر وادي أوز في إنجلترا Ouse Valley viaduct in Sussex، من قبل المصور أندريو روبيرتسون من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الداخلي
    • صورة لأشخاص يسبحون على خلفية ناطحات سحاب في شنغهاي Raffles City Chongqing ، من قبل المصور جيو وينكياو من الصين، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة حس المكان
    • صورة لجدران خرسانية لحديقة تكنوبارك في شيناي، من قبل المصور بي. آر. إس. سريناغ من الهند، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الخارجي
    • صورة لمتحف لونغ ميوزيوم، من قبل المصور باول بانيتشكو من شنغهاي، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة التصميم الخارجي
    • صورة Seashore Chapel، لكنيسة صغيرة على شاطئ البحر الأصفر في الصين، من قبل المصور الصيني آي تشينغ، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة إحساس المكان
    © Photo / The Architectural Photography Awards 2018/ James Newton
    صورة بعنوان "James Newton" (المقر الرئيسي لشركة بلومبرغ في لندن)، من قبل المصور جيمس نيوتن من بريطانيا، الذي دخل ضمن قائمة المرشحين النهائيين لمسابقة جوائز فن التصوير المعماري 2018 في فئة "التصميم الداخلي"

    احتفل، يوم أمس الاثنين الموافق 1 أكتوبر/ تشرين الأول، باليوم العالمي للهندسة المعمارية. وهنا، نقدم لكم قائمة بعشرين فائزا بجوائز التصوير للهندسة المعمارية لعام 2018، التي يرعاها مهرجان فن العمارة العالمي (WAF) و (PICSEL).

    تسلط جوائز التصوير المعماري الضوء على خبرة التصوير المعماري، وتهدف إلى التركيز على مهارة وإبداع المصور.

    وقد ساهم تقديم فئتين جديدتين، هما الهاتف المحمول والمحفظة إلى الفئات الأصلية: التصميم الداخلي والخارجي، وحس المكان، والمباني المستخدمة، في عدد قياسي من المصورين المبتدئين والمحترفين المشاركين.

    وشارك متسابقون من 47 دولة. وسجلت المملكة المتحدة البريطانية أعلى نسبة من المشاركين في المسابقة: 28 % (أربعة مشاركين)، ثم الولايات المتحدة بنسبة 20 %، و 6% لألمانيا، و 5% الصين.

    وإليكم صور للمتأهلين العشرين، الذين وصلوا للنهائيات في مسابقة التصوير المعماري لعام 2018.

    شاهد أيضا: المتأهلون في نهائيات مسابقة التصوير المعماري لعام 2017

    الكلمات الدلالية:
    التصوير الفوتوغرافي, كندا, إيطاليا, بريطانيا, الصين, الهند, الولايات المتحدة الأمريكية
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