أكثر السكك الحديدية ذهولا في العالم

يُعد خط السكة الحديدية "بايكال-آمور" الرئيسي من بين أكثر ثلاث طرق مدهشة في العالم وفقًا لموقع" لونلي بلاني" (Lonely Planet).

ونشر الموقع قائمة بعشرة اتجاهات للسكك الحديدية الأكثر إثارة والاهتمام للسياح.

وتصدرت القائمة ثلاثة طرق: الأولى الفيتنامية "ذا ريونيفيكيشن إكسبريس"، التي تربط أكبر مدينتين في فيتنام — مدينة هوي آن ووهانوي. هذه هي واحدة من أفضل الطرق للتعرف على فيتنام من خلال عبور البلاد كلها من الشمال إلى الجنوب. ويبلغ طول السكة 1726 كيلومترا.

ودخلت القائمة أيضا في المراكز الثلاثة الأولى هي "كاليفورنيا زيفاير" ، التي تربط المدن الأمريكية في شيكاغو وسان فرانسيسكو. حيث يبلغ مسافتها 4000 كيلومتر، ويمكن عبورها خلال ثلاثة أيام عبر البراري والصحارى وجبال الروكي وسييرا نيفادا.

"بايكال — آمور" — هو طريق في شرق سيبيريا وإقليم دالني فوستوك (الشرق الأقصى لروسيا)، وثاني خطوط السكك الحديدية التي تعبر سيبيريا خروجا إلى المحيط الهادئ. طوله الكلي يساوي 4300 كيلومتر. وشارك في بنائه أكثر من مليوني شخص.