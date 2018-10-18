50 لونا من ظلال الخريف

في الوقت الذي يقوم فيه نشطاء مواقع التواصل الاجتماعي في جميع أنحاء العالم بإغراق صفحاتهم الخاصة بصور شخصية مميزة، تارة يتزينون بتيجان من أوراق الشجر الخريفية، وتارة أخرى يلتقطون صور سيلفي على خلفيات مناظر جميلة للأشجار الخريفية الحمراء والصفراء...