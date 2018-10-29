محلقة في الأجواء الصديقة...روسيا تحتفل بالطيران العسكري

لأكثر من نصف قرن من تاريخ إنشائها، قام طيران الجيش الروسي وطاقمه بزيارة جميع "النقاط الساخنة" حول روسيا، وأماكن أخرى تبعد كثيرا عن حدود البلاد.

"سبوتنيك" — يعود تاريخ تعيين يوم للطيران العسكري الروسي إلى 28 أكتوبر/ تشرين الأول عام 1948، عندما أنشئ أول سرب طيران مجهز في سيربوخوف، بضواحي موسكو.

وكان ذلك بمثابة بداية لقوات الطيران العسكري، كفرع منفصل للقوات الجوية التابعة للجيش الروسي، والذي يتكون عادة من المروحيات والطائرات الخفيفة الثابتة الجناحين.

في بداية الأمر، كانت المروحيات تسمى بـ "الطائرات المساعدة"، حيث تحصر مهمتها في نقل البضائع، ومكافحة الحرائق، والاستطلاع والاتصالات. ومع التطور وتقدم التكنولوجيا، تحولت المروحيات إلى أنظمة عسكرية — أسلحة هائلة في حد ذاتها.