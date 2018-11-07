أول مسلمات وأصغر عضو شابة في تاريخ الكونغرس الأمريكي

أجريت الانتخابات النصفية للكونغرس الأمريكي، يوم أمس 6 نوفمبر/تشرين الثاني 2018.

وفازت مرشحتان مسلمتان لأول مرة في انتخابات الكونغرس الأمريكي، كلاهما من أصول عربية، إلهان عمر من جذور صومالية ورشيدة طليب من جذور فلسطينية.

وكما فازت بالانتخابات شابة بالغة من العمر 29 سنة، أوكاسيو كارتيس، وهي الأصغر عمرا في تاريخ الكونغرس.

وانطلقت أمس الثلاثاء عملية التصويت في انتخابات التجديد النصفي الأمريكية، التي يراهن على الفوز بها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للاحتفاظ بسيطرة الجمهوريين على الكونغرس.

في حين ينظر الديمقراطيون إلى تلك الانتخابات باعتبارها الأمل الأخير لاستعادة التوازن المفقود منذ فوز الرئيس الجمهوري بالانتخابات الرئاسية الأخيرة، عام 2016، على حساب منافسته هيلاري كلينتون.

وحرص الرئيس ترامب على المشاركة في حشد الناخبين لدعم المرشحين الجمهوريين من خلال خطابات فى العديد من الولايات الأمريكية. في حين قام الرئيس السابق باراك أوباما بالشيء نفسه لحشد الدعم لمرشحي الحزب الديمقراطي لتطغى صبغة الانتخابات الرئاسية على انتخابات "التجديد النصفي في مفارقة تبدو غير مسبوقة في التاريخ الأمريكي".