من روسيا والسعودية وأمريكا... أسلحة العالم في القاهرة "إيديكس 2018"

انطلق يوم أمس الاثنين، المعرض العسكري الدولي "إيديكس - 2018" في القاهرة، والذي يستمر لمدة 3 أيام بمركز مصر للمعارض الدولية.

وشهد اليوم الأول لمعرض الصناعات الدفاعية "إيديكس — 2018"، إقبالا واسعا من الزائرين ومئات الشركات التي تعرض أحدث منتجاتها الدفاعية.

وتعرض شركات الصناعات الدفاعية للدول الكبرى أحدث منتجاتها، وتعد الشركات الروسية والأمريكية والبريطانية والصينية من أبرز الدول المشاركة في المعرض.

ويشارك في مؤتمر "إيديكس — 2018" حوالي 10 آلاف زائر من أكثر من 40 دولة، إضافة إلى أكثر من 350 شركة متخصصة في مجال الصناعات الدفاعية.

وإضافة إلى مشاركة عدد كبير من القادة العسكريين حول العالم في فعاليات المعرض، فإن عدد وزراء الدفاع المشاركين فيه يصل إلى 10 وزراء.

لمتابعة كافة فعاليات المعرض، والاتفاقيات والصفقات المبرمة اضغط على: "معرض الدفاع العسكري"إيديكس — 2018" في مصر"