لقطات مدهشة للطيور الجارحة في بطولة آسيا للصيد

أقيمت في الأيام الماضية، بطولة آسيا للصيد بواسطة الطيور الجارحة، الثانية من نوعها، في منطقة ألماتا، كازاخستان.

غطت جغرافيا المشاركين أكثر من اثني عشر بلدا. والمتنافسون — هم أفضل 70 شخصًا محليًا، و 20 شخصًا من مختلف أنحاء العالم: من المجر وسلوفاكيا وإيطاليا وإسبانيا وتركيا وروسيا ومنغوليا وأوزبكستان واسكتلندا وجمهورية التشيك وقرغيزستان.

وشمل جدول البطولة: صيد النسر الذهبي للأرانب والثعالب، بينما البازوات والصقور لطيور الحمام والأرانب البرية.

يذكر أن مسابقات من هذا المستوى أقيمت سابقاً في عام 2013، حيث جرى مهرجان الصقارين العالمي في العاصمة الكازاخستانية أستانا. وفي العام الماضي، تم تنظيم أول بطولة آسيا للصيد بواسطة الطيور الجارحة.

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