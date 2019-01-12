مدن روسيا... تورجوك التاريخية

تورجوك – إحدى مدن روسيا، تابعة لمحافظة تفير، تقع على نهر تفيرتسا، في أقصى الشمال الغربي لروسيا. وتبعد نحو 240 كلم عن العاصمة موسكو.

يعود تاريخ تأسيس المدينة إلى القرنين العاشر والحادي عشر. وتعتبر المدينة واحدة من المراكز السياحية في منطقة تفير.

الآن، مثل مئات السنين، تشتهر مدينة تورجوك بإنتاج التطريز من الذهب، الذي بدأ في القرن الثالث عشر.

في قديم الزمان، كانت نساء (الحرف اليدوية) في تورجوك، تطرزن فساتين للإمبراطورات الروسيات. واليوم، يتم صنع الملابس ومستحضرات التجميل والحقائب وحتى لوحات مطرزة بخيوط من ذهب.

القيمة التاريخية والمعمارية هي مركز Torzhok بأكمله مع منازلها الصغيرة بأسلوب كلاسيكي، والتي تم ترميم العديد منها.

أماكن مشهورة لدى السياح

تتميز مدينة تورجوك بأنها تملك مكانة النصب المعماري نظراً للمباني التاريخية الصغيرة ذات الفن المعماري الكلاسيكي.

من بين الأماكن المحببة لدى السياح الروس والأجانب في مدينة تورجوك: قصر "بيتروفسكي بوتيفوي" (بني عام 1776)، (القرن الحادي عشر)، وكنيسة فيدينسكايا" (القرن السابع عشر)، وكتدرائية "سباسو-بريوبراجينسكي" (القرن التاسع)، وغيرها من الكنائس القديمة.

ومن المتاحف: متحف ألكسندر بوشكين، والمتحف التاريخي الإتنوغرافي الروسي، ومتحف تورجوك للحرف اليدوية "معرض المنتوجات الذهبية".

ولعلكم قد حزرتم، فإن أفضل تذكار يمكنكم إحضاره معكم من المدينة هو شيء من الحرف اليدوية — تطريز من الذهب.