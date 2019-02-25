جوائز أوسكار 2019: من أبهر من... ومن نجمه يسطع أكثر

وشهد حفل توزيع جوائز أوسكار، لأول مرة في التاريخ، فوز ممثل من أصول عربية بجائزة أفضل ممثل، وهو الممثل رامي مالك، مصري الأصل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".
اقرأ القائمة الكاملة — القائمة الكاملة لجوائز أوسكار… حدث استثنائي لأول مرة في التاريخ
تُوّج الحدث الأبرز والأهم في عالم السينما - حفل توزيع جوائز أوسكار في نسخته الـ91.
وشهد حفل توزيع جوائز أوسكار، لأول مرة في التاريخ، فوز ممثل من أصول عربية بجائزة أفضل ممثل، وهو الممثل رامي مالك، مصري الأصل، عن دوره في فيلم "الملحمة البوهيمية".
اقرأ القائمة الكاملة — القائمة الكاملة لجوائز أوسكار… حدث استثنائي لأول مرة في التاريخ
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