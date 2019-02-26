هواتف قابلة للطي وروبوتات تعزف على البيانو...معرض للتقنيات الحديثة في برشلونة

يعتبر المؤتمر العالمي لأجهزة الهاتف المحمول (Mobile World Congress)،أكبر مؤتمر عالمي متخصص في تقنية الهواتف الذكية، ويعقد المؤتمر سنوياً في مدينة برشلونة، في شهر فبراير/ شباط.

ويعد هذا المؤتمر أكبر تجمع للمتخصصين في هذا المجال، من الخبراء والتقنيين والشركات الكبرى المصنعة للهواتف الذكية على مستوى العالم، وشركات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات حول العالم.

وضمن الشركات العالمية الكبرى المشاركة في المؤتمر: "آبل" و "سامسونج Samsun" و"هواوي Huawei " و" سوني Sony " و" اتش تي سيHTC و"هونر" و"أبو" " و"إل جي" و "نوكيا Nokia " و " شاومي Xiaomi" وغيرها، التي تتبارى جميعها في عرض أحدث منتجاتها، من الأجهزة الذكية.

وتستمر فعاليات المؤتمر من 25 فبراير/ شباط حتى 1 مارس/ آذار.