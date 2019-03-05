الأحمر يليق بكن... أجمل المضيفات الصينيات في بكين

وتتلخص مهمة المضيفات توجيه المندوبين والوفود الرسمية، بعد انتهاء جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب، إلى الحافلات لدى مغادرتهم القاعة الكبرى في بكين.
المضيفات يستعدن قبل يوم من انطلاق الجلسة الافتتاحية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانمين في بكين، الذي ابتدأ اليوم، 5 مارس/ آذار 2019.
وتتلخص مهمة المضيفات توجيه المندوبين والوفود الرسمية، بعد انتهاء جلسة المجلس الوطني لنواب الشعب، إلى الحافلات لدى مغادرتهم القاعة الكبرى في بكين.
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