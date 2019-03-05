الأحمر يليق بكن... أجمل المضيفات الصينيات في بكين

المضيفات يستعدن قبل يوم من انطلاق الجلسة الافتتاحية السنوية للمجلس الوطني لنواب الشعب الصيني في قاعة الشعب الكبرى في ميدان تيانمين في بكين، الذي ابتدأ اليوم، 5 مارس/ آذار 2019.