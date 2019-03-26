انطلاقة جميلة...المشاركات في مسابقة "ملكة جمال روسيا 2019"

المسابقة الوطنية "ملكة جمال روسيا" هي أكبر مسابقة للجمال تقام في البلاد، تأسست عام 1927 في باريس، وفقًا لموقع المنظمين الرسمي.

في العام الماضي، تُوجت يوليا بولياخينا، وهي طالبة تبلغ من العمر 18 عامًا من منطقة تشوفاشيا، ملكة جمال روسيا 2018، وقد أقيم حفل توزيع الجوائز في موسكو في 14 أبريل/ نيسان.

وعادة ما يتم تقديم جوائز للفائزات في هذه المسابقة المرموقة: تاج من الذهب الأبيض مرصع بالماس والصفير والزعفران.

يذكر أنه في عام 2018، بالإضافة إلى الجائزة الرئيسية، كان من نصيب الفائزة أيضًا مبلغ قدره حوالي 48 ألف دولار وسيارة جديدة.

وإليكم صور الفتيات اللاتي سيشاركن في المسابقة الجديدة هذا العام